Lançado edital de PPP para manutenção e construção de escolas em Porto Alegre

Contrato terá duração de 20 anos e leilão está marcado para o dia 5 de novembro, na B3, em São Paulo. Prefeitura desembolsará R$ 22 milhões por mês como contrapartida, valor que pode ser reduzido

Paulo Egídio

