Governo Leite autoriza construção da primeira escola nova para a rede estadual desde 2009

Leite recebeu comitiva de Gravataí no gabinete nesta quinta-feira. Vitor Rosa / Secom/Governo do RS/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul vai aplicar R$ 37,4 milhões na construção de uma escola em Gravataí, na Região Metropolitana. Será a primeira instituição de ensino construída do zero para a rede estadual desde 2009, durante a gestão Yeda Crusius.

A autorização do início do processo para a execução da escola Breno Garcia foi assinada nesta quinta-feira (28) pelo governador Eduardo Leite, em solenidade no Palácio Piratini. Leite recebeu no gabinete uma comitiva de Gravataí, liderada pelo prefeito Luiz Zaffalon.

Como será a escola Breno Garcia

A nova escola terá capacidade para cerca de mil alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dos ensinos Médio e Técnico e deve ficar pronta em um prazo de 13 meses. A obra será feita pela Construtora Porto Beton.

O investimento contempla a construção de um prédio de 4,4 mil metros quadrados, uma quadra descoberta e um ginásio, que poderá funcionar como abrigo para até 80 pessoas em situações de crise climática.

— É uma promessa de quando se construiu o bairro Breno Garcia, em que 10 mil pessoas moram. Havia a promessa do governo do Estado de instalar uma escola de Ensino Médio lá, mas não foi feito. Agora o governador está cumprindo — celebrou Zaffalon.

Novo modelo

Projeto da escola Breno Garcia, em Gravataí. Secretaria de Obras / Divulgação

A escola de Gravataí será a primeira unidade do programa "Escola +", novo modelo construtivo criado pelo governo estadual. Nele os módulos são fabricados fora do canteiro de obras e montados no local, o que reduz a geração de resíduos e torna a construção mais ágil. Para ilustrar, Leite comparou o modelo à montagem de um jogo de Lego.

— Estamos descortinando uma nova modalidade construtiva em um novo modelo de contratação, com uma perspectiva de sermos muito mais ágeis em contratações de obras escolares de prédios novos, assim como já estamos sendo mais rápidos na manutenção das escolas — disse o governador, ao lado das secretárias Izabel Matte (Obras) e Raquel Texeira (Educação).