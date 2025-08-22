Com escolas afetadas pela enchente, mais de 1,4 mil alunos ainda estudam em locais provisórios na rede estadual

Escola Estadual Padre Fernando, em Roca Sales, foi uma das atingidas pela enchente, conforme mostra foto de outubro de 2024. André Ávila / Agencia RBS

Das 610 escolas estaduais afetadas pela enchente de maio do ano passado, sete permanecem fechadas. Conforme os dados da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc), até essa quinta-feira (21), a situação impacta 1.423 alunos.

As instituições ficam em Lajeado, Roca Sales, Encantado, São João do Polêsine, Canoas e Triunfo. Diante disso, as aulas estão sendo realizadas em locais provisórios (veja lista das instituições abaixo).

Em relação ao impacto nos estudantes, o subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo, afirma que as escolas realizam programas de aprendizagem contínua com os alunos. O intuito é reforçar as habilidades estruturantes.

— Nas escolas mais impactadas pelas enchentes implementamos a sala de aprendizagem contínua para que houvesse aulas de reforço, no contraturno ou dentro do turno. O objetivo é que os estudantes tenham o seu direito de aprendizagem assegurado — disse o subsecretário.

Instituições afetadas

O Colégio Estadual Tereza Francescutti, que fica no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana, é a instituição que possui o maior número de alunos impactados. São 686 estudantes realocados junto à Escola Estadual São Francisco de Assis, no mesmo bairro.

Conforme a Seduc, não há prazo para reabertura da Tereza Francescutti. Ainda é aguardado o projeto do novo prédio a partir do programa ''Escola Resiliente''.

Em Roca Sales, no Vale do Taquari, os 215 alunos da Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando estudam na Capela Adjacente do município. Em Encantado, na mesma região, são 151 estudantes do Colégio Antônio de Conto alocados no prédio da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).

Outra fator que dificulta a reconstrução de parte das escolas afetadas é a destruição dos bairros, caso da Escola Estadual de Ensino Fundamental Moinhos, em Estrela, também no Vale do Taquari.

O bairro onde a instituição ficava localizada foi destruído pela enchente e os 52 alunos são recebidos atualmente no Colégio Municipal Vidal de Negreiros.

Reaberturas ainda são incertas

Das sete escolas que permanecem fechadas, apenas duas possuem previsão para o retorno das atividades, conforme a Seduc:

Triunfo, na Região Carbonífera: Colégio Nestor Vianna de Campos, até novembro deste ano

Colégio Nestor Vianna de Campos, Lajeado, Vale do Taquari : Escola Fernandes Vieira, em 2026 .

: Escola Fernandes Vieira, . As outras instituições não possuem prazo definido

Veja lista das escolas impactadas

3ª Coordenadoria Regional de Educação (Estrela)

Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernandes Vieira (Lajeado)

Local alternativo: EEEF Moisés Cândido Veloso e na EEEF Irmã Branca (Lajeado)

EEEF Moisés Cândido Veloso e na EEEF Irmã Branca (Lajeado) Situação atual: a escola permanece em local alternativo, e as obras estão em andamento com previsão de conclusão para 2026.

a escola permanece em local alternativo, e as obras estão em andamento com previsão de conclusão para 2026. Alunos impactados: 136





Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando (Roca Sales)

Local alternativo: Capela Adjacente (Roca Sales)

Capela Adjacente (Roca Sales) Alunos impactados: 215

Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio de Conto (Encantado)

Local alternativo: UERGS, em Estrela

UERGS, em Estrela Situação: a escola ainda está em local alternativo

a escola ainda está em local alternativo Alunos impactados: 151

Escola Estadual de Ensino Fundamental Moinhos (Estrela)

Local alternativo: EEEM Vidal de Negreiros (Estrela)

EEEM Vidal de Negreiros (Estrela) Situação: a escola permanece em local alternativo. O bairro em que a escola ficava localizada foi destruído pela enchente

a escola permanece em local alternativo. O bairro em que a escola ficava localizada foi destruído pela enchente Alunos impactados: 52

8ª Coordenadoria Regional de Educação (Santa Maria)

Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Rafael Iop (São João do Polêsine)

Local alternativo: SACE Polesinense e salas da paróquia que fica ao lado (Avenida São João, 834, São João do Polesine)

SACE Polesinense e salas da paróquia que fica ao lado (Avenida São João, 834, São João do Polesine) Situação: a escola está em local alternativo, estando divididos entre o salão paroquial e a Sociedade Agrícola, Cultural e Esportiva

a escola está em local alternativo, estando divididos entre o salão paroquial e a Sociedade Agrícola, Cultural e Esportiva Alunos impactados: 98

27ª Coordenadoria Regional de Educação (Canoas)

Colégio Estadual Tereza Francescutti (Canoas)

Local alternativo: EEEM São Francisco (Canoas)

EEEM São Francisco (Canoas) Situação: a escola permanece em funcionamento, na EEM São Francisco, enquanto aguarda reconstrução no novo projeto da escola Resiliente.

a escola permanece em funcionamento, na EEM São Francisco, enquanto aguarda reconstrução no novo projeto da escola Resiliente. Alunos impactados: 686

Escola Estadual de Ensino Fundamental Nestor Vianna de Campos (Triunfo)

Local alternativo: CTG próximo à escola (Triunfo)

CTG próximo à escola (Triunfo) Situação: a escola permanece em local alternativo, e as obras estão em andamento com previsão de conclusão no prazo de dois a três meses.

a escola permanece em local alternativo, e as obras estão em andamento com previsão de conclusão no prazo de dois a três meses. Alunos impactados: 85















