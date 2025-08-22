Educação Básica

Adaptação
Notícia

Com escolas afetadas pela enchente, mais de 1,4 mil alunos ainda estudam em locais provisórios na rede estadual

A instituição mais afetada fica em Canoas, onde 686 estudantes são impactados. Dos sete colégios fechados, apenas dois possuem prazo para reabertura 

Lisielle Zanchettin

