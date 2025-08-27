Cerca de 33 mil crianças ficaram sem vagas em creches no Rio Grande do Sul em 2024

Seis cidades gaúchas somam mais de mil crianças aguardando na fila cada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) realizou um levantamento inédito sobre o número de crianças em lista de espera para a Educação Infantil no Estado.

Segundo o relatório, divulgado nessa terça-feira (26), 33,4 mil crianças, com idades entre zero e três anos, ficaram sem vagas em creches até o final de 2024. O relatório foi elaborado a partir de um questionário enviado aos 497 municípios gaúchos, dos quais 485 responderam.

Ao menos 175 municípios declararam possuir listas de espera. Entre eles, Porto Alegre, Caxias do Sul, Gravataí, Alvorada, Canoas e Passo Fundo somam mais de mil crianças na fila cada. Essas seis cidades, todas com mais de 200 mil habitantes, concentram 15 mil registros em filas de espera — o que equivale a 45% da demanda de todo o Estado.

A supervisora especializada de fiscalização do TCE-RS, Juliana Fofonka, ressalta que os municípios mais populosos tendem a apresentar maior procura por vagas em creches.

O levantamento também aponta que 4,1 mil crianças, com idades entre quatro e cinco anos, aguardam vaga na pré-escola. Conforme o TCE, o atendimento em creches para crianças de até três anos é específico e exige maior volume de recursos, o que explica a oferta reduzida de vagas.

Divergência nos dados

O TCE informa que os dados incluídos no relatório foram repassados pelas próprias prefeituras. Em Porto Alegre, por exemplo, o levantamento apontou quase 6,8 mil crianças aguardando vagas em creches ao longo de 2024.

A Secretaria de Educação da Capital, no entanto, contesta os números e afirma que o total foi menor: cerca de três mil crianças na fila no ano passado. A reportagem de Zero Hora também entrou em contato com as pastas de Caxias do Sul, Gravataí, Alvorada, Canoas e Passo Fundo, mas não teve retorno. O espaço está em aberto para manifestação.

O Tribunal garante que o relatório será atualizado no fim do ano, mantendo o formato de coleta por meio de questionário. Caberá às prefeituras enviar novamente as informações atualizadas.