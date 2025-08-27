Educação Básica

No aguardo
Notícia

Cerca de 33 mil crianças ficaram sem vagas em creches no Rio Grande do Sul em 2024

Levantamento do TCE-RS aponta que pelo menos 175 municípios gaúchos têm filas de espera na educação infantil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS