União e governo estadual prestam apoio à comunidade escolar após ataque em Estação 

Aulas em todas as escolas da rede municipal estão suspensas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após o ataque em uma escola de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, na terça-feira (8), os governos federal e estadual vêm prestando apoio à comunidade. Nesta quarta-feira (9), equipes do Ministério da Educação (MEC) devem chegar ao município para fornecer suporte por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares.

Focado em situações de crise e violência extrema, o grupo conta com profissionais como psicólogas e assistentes sociais, que irão apoiar a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, onde ocorreu o ataque. Conforme o MEC, trata-se de grupo criado no início de 2025 para apoiar escolas vítimas de violência.

A iniciativa busca oferecer suporte psicossocial e desenvolver ações de prevenção, respostas imediatas e estratégias de reconstrução para comunidades escolares afetadas por episódios de violência extrema, como o caso de Estação. O núcleo é vinculado à Coordenação-Geral de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC.

O trabalho visa fortalecer a resiliência da comunidade escolar, mitigar impactos de ataques violentos e garantir retorno seguro e às atividades. O grupo atuará em três frentes:

Prevenção: mapeamento de riscos e elaboração de planos de contingência

mapeamento de riscos e elaboração de planos de contingência Resposta rápida: mobilização de apoio psicossocial imediato, gestão de crise e primeiros socorros psicológicos

mobilização de apoio psicossocial imediato, gestão de crise e primeiros socorros psicológicos Reconstrução: planejamento para retomada segura das atividades escolares, atendimento contínuo às vítimas e capacitação de gestores e professores

A prefeitura de Estação suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal por tempo indeterminado. O governo ainda está dialogando com pais, professores, gestores e especialistas para definir como e quando será o retorno.

Apoio do governo estadual

O governador do RS, Eduardo Leite, determinou que as forças de segurança do Estado atuem com prioridade na apuração do caso, e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar. Além disso, nesta quarta (9), servidores da Secretaria da Educação do RS (Seduc) estão se deslocando para o município, para apoiar no acolhimento à comunidade escolar.

O trabalho será conduzido pela equipe do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar da Seduc, composto por psicóloga, orientadora educacional e profissional especializada em luto e comunicação em crise. Na terça-feira (8), profissionais da 15ª Coordenadoria Regional de Educação já estavam no local prestando apoio.

— A equipe estará fazendo a escuta dessa comunidade e apoiará no que for possível o processo de retomada após o episódio de violência escolar — afirma Salete Maria Kirst, coordenadora do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar da Seduc.

Criado em 2023, o grupo coordena o Programa das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipave).

— Criamos essa estrutura na Seduc para apoiar escolas, professores e famílias em momentos de violência e atuar em demandas como essa. De forma bem atuante no momento, para mitigar os efeitos, mas também preventivamente. Queremos criar um ambiente preventivo nas escolas, para evitar casos como essa tragédia — explica a secretária da Educação do RS, Raquel Teixeira.