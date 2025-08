Quase um mês após anunciar chamamento, Estado ainda não nomeou os 327 professores aprovados em concurso de 2023

Lista de nomeados saiu, originalmente, no final de 2023. André Ávila / Agencia RBS

Anunciado no dia 1º de julho pelo governo do Estado, o chamamento de mais 327 professores aprovados em um concurso de 2023 ainda não foi concretizado. Foi nessa data que foi publicada a retificação da homologação do resultado final e da classificação no certame, que havia passado por um erro de cálculo que deixou de fora candidatos que, com a avaliação correta, seriam aprovados.

No mesmo dia em que a retificação foi divulgada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (DOE-RS), uma notícia no site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informava que os 327 novos aprovados tinham sido chamados. As nomeações, contudo, ainda não ocorreram. Procurada, a pasta não respondeu sobre o motivo para o atraso no chamamento.

O atraso acontece em meio ao clima de frustração entre os candidatos. No total, 784 pessoas calculavam que, após a revisão, teriam nota suficiente para serem convocadas. O grupo vem buscando mudar esse cenário junto a parlamentares e ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A Seduc não prevê novos chamamentos referentes a esse concurso.

O concurso de 2023 tinha a previsão de preencher 1,5 mil vagas de professores. Ao todo, 1.542 candidatos foram classificados e nomeados no dia 27 de dezembro. Destes, segundo apurou Zero Hora por meio da Lei de Acesso à Informação, somente 1.286 tomaram posse de fato – os 256 restantes tiveram as suas nomeações tornadas sem efeito, seja por desistência, não comparecimento na hora da posse, impedimentos legais, entre outros.

Em um ano e meio, outros 98 docentes concursados naquele certame pediram exoneração, o que faz com que, hoje, quase um quarto dos nomeados inicialmente não esteja atuando.

O concurso de 2023

Um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) identificou um "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte dos classificados no concurso de 2023. O Instituto AOCP, responsável pela seleção, havia considerado a pontuação da prova de títulos juntamente com as provas objetiva e de redação para a linha de corte.

No entanto, o entendimento da PGE foi de que a prova de títulos deveria apenas estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, e não a linha de corte. A Seduc solicitou à AOCP uma nova classificação final, o que ocorreu em janeiro de 2025.