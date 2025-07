Seduc chama mais professores aprovados em concurso de 2023; veja a lista de nomes

Atualização do resultado final não anulará as nomeações realizadas anteriormente. smolaw11 / stock.adobe.com

O governo do Rio Grande do Sul divulgou, na noite de terça-feira (1º), a lista com os 327 candidatos a serem nomeados no novo chamamento referente ao concurso público para professores da rede estadual de 2023. O resultado final do certame foi revisado após constatação de erro no cálculo das notas cometido pelo Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo.

Apesar de ter havido uma reanálise, a retificação do resultado não anulará a nomeação dos servidores chamados no ano passado. Com o chamamento, o concurso, que inicialmente previa a oferta de 1,5 mil vagas, alcançará a nomeação de 1.871 docentes.

O número de 327 chamamentos frustra parcialmente a expectativa dos candidatos, que calculavam que 784 pessoas teriam nota suficiente para ingressarem na carreira pública. Com um novo concurso já com edital aberto, não há previsão de novas levas de nomeações referentes a esse certame.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos a serem chamados:

O concurso de 2023

Um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) identificou um "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte dos classificados no concurso de 2023. O Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, havia considerado a pontuação da prova de títulos juntamente com as provas objetiva e de redação para a linha de corte.

No entanto, o entendimento da PGE foi de que a prova de títulos deveria apenas estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, e não a linha de corte. A Seduc solicitou à AOCP uma nova classificação final, o que ocorreu em janeiro de 2025.