Governo do RS atribui  responsabilidade sobre a entrega de uniformes às escolas e diz que 99% dos kits já foram distribuídos

Prometidos desde o início do ano letivo para alunos da rede estadual de ensino, os uniformes escolares ainda não chegaram a todos os estudantes do RS.

A pasta não detalhou até o momento quais escolas ainda aguardam as peças de roupas, nem o número de alunos que já contam com os uniformes em todo o Estado.

O governo gaúcho aponta que a entrega das peças começou no início do ano letivo, em fevereiro, mas houve atrasos por parte das fornecedoras. A Seduc considera esse passo concluído, porém, não informou quantos alunos receberam os uniformes. Segundo a secretaria, são contabilizados apenas os números de peças enviadas para as instituições de ensino.