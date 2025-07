Governo do RS abre inscrições para escolas aderirem ao tempo integral no Ensino Médio

Resultado final seja publicado em setembro. André Ávila / Agencia RBS

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) publicou um chamamento público para escolas da rede estadual manifestarem interesse em aderir ao modelo de Ensino Médio em Tempo Integral no próximo ano. As inscrições estão abertas até o dia 21 de agosto.

Atualmente, 303 instituições oferecem a modalidade nesta etapa, o que representa 27% da rede. O objetivo do governo estadual é chegar em 50% em 2026. Com isso, o chamamento deve abarcar entre 200 e 250 novas escolas.

Na primeira fase, as equipes diretivas devem preencher um formulário. As candidaturas serão avaliadas pela Seduc. No começo de setembro, uma primeira lista será divulgada.

As escolas selecionadas na primeira etapa precisarão realizar assembleia para consultar a comunidade. A previsão é que o resultado final seja publicado no dia 24 de setembro.

— A implementação acontece garantindo formação continuada para a equipe escolar, tanto para diretores, vice-diretor, os professores da escola, tem toda uma trilha formativa prevista, apoio técnico e pedagógico. Além disso, as escolas que oferecem o Ensino Médio em tempo integral têm um reordenamento de RH, então está previsto um novo quadro de RH para essas escolas — explica o subsecretário de Desenvolvimento da Educação da Seduc, Marcelo Jeronimo.

As escolas selecionadas deverão implementar, em 2026, o turno integral no 1º ano do Ensino Médio, continuando de forma gradual até chegar ao 3º ano em 2028.

Essa é a primeira vez que o governo faz chamamento publico para a avaliação. Antes, a expansão do turno integral era feita a partir de levantamento prévio de escolas potenciais. Outra novidade é a opção por modalidade de 35 horas semanais ou 45 horas semanais.

— Isso está associado a qual vai ser o modelo de curso técnico que vai estar presente nessa escola. Todas essas escolas passarão a oferecer curso técnico, sendo que as escolas com 35 horas oferecerão cursos de 1 mil horas e as escolas que oferecerem 45 horas semanais oferecerão cursos técnicos de até 1,2 mil horas — complementa.

Saiba as opções de curso

Cursos de carga horária de 1000h:

Eventos

Produção de Moda

Planejamento e Controle da Produção

Marketing

Administração

Programação de Jogos Digitais

Informática para Internet

Agroindústria

Cursos de carga horária de 1200h: