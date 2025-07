Estado chamará nova leva de aprovados em concurso de professores de 2023

Seduc também fará outro concurso ainda neste ano. Tosta / stock.adobe.com

O governo do Rio Grande do Sul fará um novo chamamento entre os aprovados no concurso para professores da rede estadual realizado em 2023. Após erro no cálculo das notas cometido pelo Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, uma lista atualizada de classificados era aguardada desde janeiro.

Serão chamados 327 aprovados, ampliando para 1.871 o total de nomeados no certame. A previsão inicial do edital era de 1,5 mil vagas. Confira aqui a lista dos candidatos chamados.

O número de 327 chamamentos frustra parcialmente a expectativa dos candidatos, que calculavam que 784 pessoas teriam nota suficiente para ingressarem na carreira pública.

A Secretaria da Educação (Seduc) informou que, com base no parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), foi determinado o recálculo da classificação final, "considerando o somatório das notas das provas objetiva e de redação, antes da inclusão da pontuação da prova de títulos".

Segundo a Seduc, foi preservada a situação dos candidatos "que já haviam sido nomeados anteriormente e que estão no exercício das suas funções". Não há previsão de novas nomeações do concurso de 2023.

Além desse chamamento, a pasta realizará um novo certame para professores da rede, com previsão de 6 mil vagas. O edital deve ser publicado "nos próximos dias", com a realização da prova até o mês de outubro.

O governo do RS também anunciou o início do processo de promoções de docentes. A Seduc estima que o envio de documentações por parte dos professores comece na segunda semana de julho, a partir da publicação do novo decreto que regulamenta as promoções e da conclusão do sistema pela Procergs, centro de processamento de dados do Estado.

O concurso de 2023

Um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) identificou um "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte dos classificados no concurso de 2023. O Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, havia considerado a pontuação da prova de títulos juntamente com as provas objetiva e de redação para a linha de corte.

No entanto, o entendimento da PGE foi de que a prova de títulos deveria apenas estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, e não a linha de corte. A Seduc solicitou à AOCP uma nova classificação final, o que ocorreu em janeiro de 2025.