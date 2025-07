Estudante de Canoas vai representar o Brasil em Olimpíada de IA na China 

Ícaro Silva da Rosa Linck Fróes, 17 anos, é aluno do 3º ano do Ensino Médio no Colégio La Salle Canoas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Correção: o estudante não foi o único participante do Rio Grande do Sul a receber a medalha de ouro como publicado entre as 15h10min de 22 de julho de 2025 e as 13h30min de 25 de julho de 2025. O texto já foi corrigido.

O estudante Ícaro Silva da Rosa Linck Fróes, 17 anos, ganhou o primeiro lugar na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). Com a conquista, ele foi classificado para participar de um campeonato global de IA em Pequim, na China. Junto com outros três brasileiros, o gaúcho representará o país na Olimpíada Internacional de IA, em agosto de 2025.

O torneio brasileiro teve sua primeira edição neste ano, e contou com 716 mil participantes em todo o Brasil. Destes, 28 foram receberam medalha de ouro, e Ícaro garantiu o título de campeão nacional. Os outros três vencedores são de São Paulo e do Paraná.

— É muito gratificante pensar que estarei representando o país. Além da experiência, de ir até a China e conhecer profissionais de alto nível da área de tecnologia, de mais de 80 países do mundo todo. É o tipo de coisa que só o estudo pode proporcionar — conta o aluno, do 3º ano do Ensino Médio no Colégio La Salle Canoas.

Será a primeira viagem transcontinental de Ícaro. No ano passado, o evento foi realizado na Bulgária. Os custos serão cobertos pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), vinculado ao governo federal, que patrocina o evento brasileiro e irá levar os campeões para o torneio global.

A Olimpíada Internacional de IA (IOAI) está em sua segunda edição e é voltada a estudantes secundaristas. Os selecionados deverão resolver, em até cinco horas, três desafios de programação relacionados aos seguintes temas:

visão computacional

processamento de linguagem natural

aprendizado de máquina

No dia 8 de agosto, haverá cerimônia de premiação aos vencedores.

Já a olimpíada brasileira, que é gratuita e aberta ao público, busca promover o conhecimento e preparar jovens para os desafios do futuro, com foco em IA, programação e pensamento crítico, além de buscar novos talentos na área. O desafio conta com quatro etapas:

letramento digital

aprofundamento técnico

primeiro contato prático

treinamento para a IOAI

Estas duas últimas etapas servem como preparação para participar do campeonato internacional, com desafios práticos mais complexos.

— A partir fase três, a gente tem que programar. A gente programou um modelo de regressão linear. Na fase 4, que é a última, são abordados conceitos mais avançados, aumenta bastante o nível de exigência. A ideia da olimpíada é selecionar pessoas para atuarem na área — explica Ícaro.