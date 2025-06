"É uma angústia", diz candidato de concurso para professores de 2023 que virou frentista enquanto aguarda chamada

Eleno trabalha como frentista enquanto não é chamado no concurso. Eleno Pavão de Souza / Arquivo pessoal

A expectativa pela nomeação de professores aprovados no concurso público de 2023 na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul tem gerado frustração e incerteza entre os 784 candidatos, que aguardam o chamamento prometido para o início do ano letivo de 2025. Eles criticam mudanças de posicionamento da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e a repetição da mesma banca examinadora, a AOCP, no novo certame previsto para acontecer neste ano, após erros no resultado final.

Eleno Pavão de Souza, 35 anos, tem vivido meses de angústia à espera de uma definição. Pai da pequena Sara, de oito meses, quando descobriu que a menina nasceria abriu mão de um emprego como professor no município de Maçambará, na Fronteira Oeste, para ficar mais perto da família, que reside em Santiago, na região central. Desde então, trabalha como frentista em um posto de gasolina.

— Eu já tinha desistido de ser chamado nesse concurso de 2023, mas, no final do ano, recebi a mensagem de um colega falando sobre um novo chamamento. Mandei mensagem para a secretária no Instagram e ela mesma me respondeu dizendo que estava confirmado. A gente começou o ano feliz com isso, mas nada aconteceu. É uma angústia, sabe? Todo mundo tem família, quer melhorar de vida, e nada — observa Eleno.

O concurseiro é formado em Geografia, área na qual abrem vagas com frequência para professor temporário na rede.

— Tem uma escola que fica a 800 metros daqui de casa e tem um professor temporário com contrato de 40 horas. Poderia ser minha essa vaga. A gente estuda quatro anos na faculdade, depois mais dois, três anos para concurso e, mesmo passando em todas as etapas, não é chamado.

A principal reivindicação dos professores é pela divulgação da nova lista, para que se confirme quantos, dos 784 candidatos inicialmente desclassificados que alcançaram nota suficiente para passar, serão nomeados no novo chamamento. No final de 2023, 1.542 aprovados foram empossados.

Graciela sonha em ser professora de Língua Portuguesa. Graciela Diamantina dos Santos Zago / Arquivo pessoal

Graciela Diamantina dos Santos Zago, 57 anos, se formou em Letras em 2022 e fez o concurso em 2023 com o objetivo de realizar o sonho de dar aula. Uruguaia de nascimento, concorreu à vaga de professora de Língua Portuguesa para a região de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, e passou nas provas objetiva e discursiva.

Como era recém-graduada e o primeiro cálculo da nota final considerava o resultado na prova de títulos para definir quem era aprovado, Graciela foi eliminada. Com a revisão do resultado, a candidata se angustia com a espera pela nova lista.

— Cheguei a ficar meio doente, sabe? Porque aquela ansiedade de ficar sempre cuidando do grupo (de WhatsApp com os 784 candidatos), se alguém tem uma informação, aquilo gera uma ansiedade. É ridículo, porque a gente sabendo que toda hora estão chamando professores contratados — desabafa Graciela.

Enquanto o novo resultado não é divulgado, a candidata dá aulas particulares e aguarda um concurso municipal. Sobre o novo concurso da Seduc, não pretende fazer: se sente desiludida diante dos problemas do certame anterior.

Caroline, 33 anos, tem graduação e mestrado em Química e já atua como professora contratada da rede estadual em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Ela diz ter enfrentado dificuldades com a contagem dos títulos, tendo zerado essa pontuação apesar de ter pós-graduação e experiência. Participou de reuniões com a Seduc, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa, mas está desanimada.

— Me deu uma tristeza muito grande, porque tu imagina, tu receber uma notícia que sim, vão te nomear, aí tu passa todo o tempo esperando e, quando chega na época de te nomearem, eles vão lá e dizem, não, vamos repensar isso — relata.

Apesar de já ser contratada, a professora busca a nomeação devido à estabilidade e à segurança na carreira do magistério. Para a concurseira, essa estabilidade proporciona uma maior qualidade no ensino, pois permite planejamento e envolvimento em projetos a longo prazo na escola.

No seu entendimento, a falta de nomeação impede que muitos professores tenham a segurança de continuar na mesma instituição ou de lecionar as mesmas disciplinas ao longo dos anos, o que impacta no planejamento e na qualidade da aula.

Entenda o caso

Um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) identificou um "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte dos classificados no concurso de 2023. O Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, havia considerado a pontuação da prova de títulos juntamente com as provas objetiva e de redação para a linha de corte.

No entanto, o entendimento da PGE foi de que a prova de títulos deveria apenas estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, e não a linha de corte. A Seduc solicitou à AOCP uma nova classificação final, o que ocorreu em janeiro de 2025.

Dos 2.326 candidatos que obtiveram nota suficiente para a prova de títulos, 1.542 foram nomeados, restando 784 que poderiam ser chamados conforme a necessidade da Seduc. A promessa inicial da Seduc era de nomear esses novos nomes no início do ano letivo de 2025. Contudo, essa nomeação não se concretizou, e o número de possíveis nomeados foi reduzido, o que gerou um "banho de água fria" nos candidatos.

Mesmo com a expectativa de um novo concurso com grande número de vagas, a desconfiança dos candidatos é alta, principalmente porque a banca AOCP será responsável pelo próxima seleção. A situação deixa muitos professores em um "compasso de espera", sem poder planejar suas vidas ou investir em outras possibilidades, enquanto vagas temporárias seguem abertas na rede estadual.