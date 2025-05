O Colégio Antônio de Castro Alves, de Alvorada, contou com trabalho voluntário de professores e funcionários para a entrega. Patrícia Selbach Sarmento de Souza / Divulgação

Aproximando-se da metade do ano letivo, e com o avanço das baixas temperaturas, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) ainda não concluiu a entrega de todos os itens do uniforme escolar para 2025. Conforme a Seduc, foram enviadas peças para 600 mil estudantes, mas apenas para metade delas (300 mil) o kit chegou completo.

O governo garante que 2.107 escolas da rede estadual (96%) receberam mais de 4 milhões de uniformes até agora. A pasta ainda diz que há apenas cem instituições em todo o Estado que não ganharam nenhuma peça, situação que será solucionada até o final da semana.

O valor médio dos kits é de R$ 336,40 e inclui três camisetas de manga curta, duas de manga longa, dois moletons, uma calça, uma bermuda e uma jaqueta. O processo de solicitação, recebimento e distribuição das 10 peças por kit é novo e passou por atrasos desde o início das aulas.

Segundo a Seduc, os prazos de confecção das empresas superaram os previstos no edital, afetando os envios. A nova previsão é de que todos os uniformes solicitados em janeiro sejam entregues às escolas até a primeira quinzena de junho.

Distribuição de uniformes até agora:

1,6 milhão de camisetas de manga curta

690 mil camisetas de manga longa

580 mil bermudas

606 mil calças

260 mil jaquetas

370 mil moletons

As distribuições foram programadas em três etapas, começando pelos kits de verão. Algumas fornecedoras conseguiram entregar os itens de inverno antes. Agora, estão sendo enviados os kits completos.

Ao mesmo tempo, estão sendo encaminhadas solicitações para eventuais ajustes de tamanho e novos pedidos para cerca de 100 mil estudantes, que não haviam solicitado. O contrato prevê 7 milhões de uniformes, havendo cerca de 3 milhões para essa nova remessa.

Demora e dificuldades para distribuição a alunos

Ainda sem nenhum uniforme entregue, a Escola de Ensino Fundamental Onofre Pires, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, não tem previsão de quando chegarão as peças. A diretora Bruna Ruiz tem receio de que, quando as roupas chegarem, elas não caibam mais nos alunos, e relata que o trabalho para a escola, após o recebimento, será grande.

— Fica tudo para a escola: fazer a solicitação já foi para a escola, quando os uniformes chegam, a escola tem que conferir, a escola tem que lançar no sistema, a escola tem que fazer a separação dos kits, distribuir e depois entrar no sistema para confirmar que a família recebeu — conta.

A Escola Júlio de Castilhos, no bairro Santana, também da Capital, já recebeu os kits de verão, mas espera a chegada das peças de inverno. Segundo a diretora Paola Ribeiro, a distribuição interna dos uniformes é complexa e demanda mobilização da equipe diretiva. Alguns alunos ainda não têm os uniformes de verão, seja por ainda estarem realizando a solicitação ou pela ausência nos dias de entrega.

— É um processo mais lento e complexo a entrega, mas já iniciamos e uma boa parcela dos nossos estudantes, mais de 60%, já estão de posse do kit e a maioria que recebeu já está fazendo uso — afirma.

Ajuda de voluntários para conseguir entregar

Contar com o trabalho voluntário de professores e funcionários foi a solução encontrada pela direção do Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, no centro de Alvorada, na Região Metropolitana. A mobilização ajudou a agilizar o processo e garantir a entrega de 5 mil uniformes.

— Nós desativamos uma sala, que era uma sala temática, de ciências humanas, e aí nesta sala nós montamos como se fosse o estoque de uma loja. A gente até apelidou esse espaço de lojinha, então ali nós colocamos as prateleiras e organizamos os uniformes por categoria, tamanho, cor — explica a diretora Patrícia Selbach Sarmento de Souza.

A direção planejou a organização com as agentes de manutenção de infraestrutura, que limparam a sala e arrumaram as prateleiras. As entregas ocorrem todos os dias e são realizadas por professores, que atuam também fora do horário de trabalho, e por alunos no turno inverso ao das aulas.

— Eu acredito que essa ajuda e dos demais é de grande importância, porque acelera o processo. Se fosse só eu e o vice-diretor geral entregando, e as vice-diretoras dos turnos, com certeza estaria bem mais atrasada a entrega — admite Patrícia.

Para receber as roupas, os alunos são chamados em duplas nas turmas e um professor faz a conferência das informações na porta da sala de entregas. Patrícia admite que o sistema apresenta instabilidade, por isso é necessário intercalar entre um computador e um celular para poder conferir em qual dispositivo os dados individuais aparecem e liberar os itens.

Para os próximos dias, a escola planeja um mutirão com professores, funcionários e alunos voluntários para finalizar as entregas. A meta é que, em duas semanas, todos os uniformes que chegaram sejam entregues.

Estado acompanha a distribuição

Questionada sobre o acompanhamento das entregas nas escolas, a Seduc garantiu que acompanha diariamente os processos e auxilia as escolas nestas etapas de distribuição. Para ter transparência e a correta execução dos processos administrativos, o governo estruturou um sistema digital no portal Escola RS, onde os gestores devem registrar cada etapa da entrega.

A Seduc também disse que todas as Coordenadorias Regionais de Educação possuem fiscais de contrato para os uniformes escolares e que os profissionais são responsáveis pelo atendimento às escolas e apoio nas questões relativas ao recebimento e distribuição das peças. Estes servidores atuam ao lado das equipes diretivas para o suporte durante todo o trâmite.

Como funciona o processo do uniforme:

Cadastro e Registro no Sistema – Os gestores acessam o portal Escola RS para registrar o recebimento Ateste Provisório – As escolas conferem a quantidade de uniformes e verificam se há divergências Ateste Definitivo – Após análise detalhada, a escola confirma a entrega final das peças Simulação de Entrega – Planejamento da distribuição para os alunos Entrega aos Estudantes – Os uniformes são entregues mediante assinatura de um responsável