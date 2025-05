Déficit de vagas na Educação Infantil em Porto Alegre cai 40%, mas 1,8 mil crianças ainda estão na fila 

Déficit zerado até 2028

Em fevereiro, a secretaria assumiu o compromisso de zerar o déficit de vagas na Capital, com o anúncio do pacote de medidas Porto da Educação . A lacuna de vagas na Educação Infantil é um problema histórico na cidade. No início de 2024, o número de crianças à espera de uma vaga chegou a 7 mil .

Inicialmente, a prefeitura prometia reduzir o déficit em 50% ainda em 2024 e acabar com a fila até o final de 2025. Agora, a expectativa da Smed é garantir a universalização do acesso à educação até 2028 por meio das ações:

Com as 7 mil vagas pretendidas , será possível, segundo a gestão municipal, universalizar a oferta de vagas na Educação Infantil. Foi sancionada, ainda em abril, lei que amplia idade para compra de vagas nesta etapa. A idade máxima, que era de 3 anos e 11 meses, passou a ser 5 anos e 11 meses .

Lacunas históricas

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) mostram que 49,5% das crianças de até 3 anos em Porto Alegre estavam matriculadas em creches em 2023. Falta de vagas, inexistência de escola na região, insegurança e lacunas no transporte estão entre as razões para as crianças não estarem matriculadas, conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).