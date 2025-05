Concurso que irá selecionar 6 mil professores para a rede estadual terá edital divulgado em junho 

O governo do Estado informou que o edital de novo concurso para professores será divulgado em junho . O processo seletivo irá preencher 6 mil vagas na rede estadual. O certame foi anunciado em 2023 e a primeira etapa estava prevista para 2024 , mas isso não se concretizou.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou, por meio de sua assessoria, que está " realizando reuniões com a banca ", e que já foi dada ordem de início. A banca responsável pela seleção é o Instituto AOCP, o mesmo que organizou o último concurso para a rede.

Seleção unificada

Inicialmente, a previsão era de que fossem realizados dois processos seletivos, com 3 mil vagas em cada – um em 2024, com convocação dos professores aprovados em 2025; outro em 2025, e os docentes chamados em 2026. Devido à tragédia climática no ano passado, o governo optou por elaborar um só edital e cronograma.