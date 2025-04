Porto Alegre assina termo que promete dobrar atendimento inclusivo nas escolas municipais 

Prefeito Melo assinou termo no Auditório do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, no Centro Histórico. Alex Rocha/PMPA / Divulgação

O prefeito Sebastião Melo assinou, nesta quinta-feira (3), um termo aditivo para ampliação do Incluir+POA, programa que viabiliza atendimento inclusivo nas escolas da rede municipal de Porto Alegre. A medida promete dobrar o número de agentes de inclusão atuando nas 100 escolas municipais da Capital.

O investimento previsto é de R$ 3 milhões mensais. A assinatura ocorreu no Auditório do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, no Centro Histórico.

Segundo o secretário de Educação, Leonardo Pascoal, atualmente, há 357 agentes de inclusão atuando no município. Com as novas contratações, esse número passará para 773 no ano letivo de 2025.

Quando começam os novos agentes do programa?

Alunos com necessidades especiais na educação têm acompanhamento de perto. Júlia Azevedo / PMPA / Divulgação

O secretário diz que os primeiros 90 agentes já devem começar na próxima segunda-feira (7). Os demais agentes devem iniciar até o final de abril.

Esses profissionais são responsáveis por acompanhar os estudantes em suas atividades diárias, oferecendo suporte àqueles que têm necessidades especiais, como alimentação, higiene e mobilidade.

— Esse é um tema que tem tido cada vez mais relevância, porque temos avançado no diagnóstico. Nos últimos oito anos, aumentou em 60% o número de estudantes que integram a educação especial em Porto Alegre. Isso tem nos exigido um olhar cada vez mais atento — diz o secretário.

O prefeito Sebastião Melo diz que a ampliação da quantidade de agentes inclusivos nas escolas municipais também tem como objetivo a família e a comunidade escolar.

— Lugar de jovem é na escola, e precisamos estar cada vez mais preparados para acolher as demandas de todas as crianças. Assim, a gente vai a cada dia dando passos para melhorar a educação em nossa cidade — diz o prefeito.

O que é o Incluir+POA?

Implantado em 2023, o Incluir+POA é um programa de educação inclusiva criado para qualificar o atendimento de alunos com deficiência em Porto Alegre. A iniciativa é executada em parceira com a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess).