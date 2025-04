Escolas gaúchas atingidas pela enchente de 2024 recebem kits de conectividade e estrutura 

Em 2024, o Crie o Impossível no RS promoveu um evento com 10 mil alunos no estádio Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nesta segunda-feira (14), representantes de 47 escolas públicas atingidas pela enchente receberão kits de conectividade e estrutura. A doação é da ONG Embaixadores da Educação e faz parte do projeto Crie o Impossível pelo Rio Grande do Sul, que busca contribuir com a recuperação das instituições após a tragédia climática.

Serão contempladas escolas de 16 municípios gaúchos, com a doação de 564 itens básicos, incluindo celulares, computadores, projetores, telões, copiadoras, impressoras e vouchers para a reposição de livros. No total, serão cerca de 4,7 mil obras literárias doadas por meio dos cupons, permitindo que cada escola escolha os títulos conforme demandas específicas.

— Não é isso que vai resolver tudo, não estamos reequipando as escolas. Mas eles ficaram muito felizes de terem sido ouvidos. Desenhamos um kit com base no que os diretores relataram, nas necessidades reais. Fizemos essa escuta com eles no ano passado — afirma a CEO da Embaixadores da Educação, Guilhermina Abreu.

A entrega simbólica dos kits será realizada durante o evento Casa Crie o Impossível, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Entre os itens doados, também estão antenas de internet via satélite Starlink, em parceria com a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do RS, com um ano de conexão custeada pela ONG.

A ação é patrocinada pela Brazil Foundation e Razões para Acreditar, com apoio do Instituto Caldeira, TM1, Humus, Secretaria da Educação do RS e da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade. Em 2024, o Crie o Impossível no RS promoveu uma caravana de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e um evento com 10 mil alunos no Beira-Rio.

Doações e acolhimento

Além da entrega simbólica dos kits, o evento Casa Crie o Impossível proporcionará uma experiência de acolhimento e cuidado às lideranças escolares, que enfrentaram um ano especialmente desafiador. Ao longo do evento, haverá café da manhã, almoço, sessões de massagem e oficinas.

Haverá ainda palestras, incluindo uma com o capitão licenciado do Corpo de Bombeiros e especialista em gestão de crises, Léo Farah. Outro destaque será o Desafio de Pitchs, em que os diretores subirão ao palco para compartilhar os aprendizados vividos na gestão das escolas em meio à crise.

O painel contará com jurados convidados, como o CEO da Fórmula 1, Francisco Mattos, o CEO da Vakinha, Luiz Felipe Gheller, o CEO da TM1, Bernardo Dinardi, e o presidente do Instituto Geração Tricolor, Daniel Kara.

Confira a programação: