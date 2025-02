"Não sabia do processo de judicialização", afirma secretária da Educação após liminar que adiou volta às aulas no RS

Raquel Teixeira disse que não houve "má vontade da parte da Secretaria da Educação". Jonathan Heckler / Agencia RBS

O retorno das aulas na rede estadual, que estava marcado para esta segunda-feira (10), foi adiado em uma semana após decisão liminar da Justiça, no domingo (9), que atendeu a pedido do Cpers. Nesta manhã, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, disse que não havia sido comunicada sobre a solicitação do sindicato dos professores ao Judiciário.

— Não sabia do processo de judicialização, fiquei sabendo ontem (domingo) com a decisão do Tribunal de Justiça. Recebi, claro, com muita serenidade, realmente hoje (segunda) e amanhã (terça) serão dias insuportavelmente quentes — afirmou a secretária em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta segunda.

O Cpers afirmou, no pedido que foi atendido, que nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas acima de 40°C. A secretária, por sua vez, disse que o Estado entrou com recurso para que retorno das atividades não ocorra só na semana que vem, como prevê a liminar:

— A situação das escolas é muito diversa. Temos 633 escolas, por exemplo, que têm ar-condicionado, que estão preparadíssimas para o início das aulas. Temos 42% dos nossos estudantes em vulnerabilidade, em que, segundo relato das próprias mães, as casas são mais quentes do que as escolas porque são residências pequenas, sem ventilação de ar.

A secretária informou que o Estado busca na Justiça que o retorno aconteça na quarta ou na quinta-feira dessa semana, quando há previsão de que uma massa de ar frio amenize as temperaturas.

Em entrevista à Rádio Gaúcha no domingo, a presidente do Cpers, Rosane Zan, afirmou que enviou mensagem à secretária da Educação solicitando o adiamento das aulas. Raquel disse que recebeu o recado, mas que a conversa não evoluiu.

— Não tenho nenhum problema no relacionamento (com o Cpers), pelo contrário, é a minha categoria, eu sou professora. Se houve algum mal entendido ou talvez eu não tenha interpretado uma mensagem por WhatsApp como um pedido oficial de negociação, podemos corrigir isso — afirmou, dizendo que está aberta a negociar.

— Não houve nenhuma resistência, nem má vontade da parte da Secretaria da Educação, muito pelo contrário — completou.

Entenda

O Estado cumpriu uma liminar da Justiça, que adiou em uma semana o início das aulas nas escolas do Estado. Em nota, o Palácio Piratini diz que irá recorrer da decisão e que dará novas informações no decorrer da segunda-feira.

A decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça (TJ) Lucia de Fátima Cerveira atendeu a pedido do Cpers. O sindicato dos professores argumentou que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo, previsto para o dia 10, e que nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas acima de 40°C.

De acordo com a liminar, as aulas começarão no dia 17 de fevereiro.

Leia a nota do governo:

"Nota sobre o adiamento do início do ano letivo na Rede Estadual de ensino

O governo do Estado informa que, em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira (10/2).