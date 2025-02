Liminar da Justiça adia em uma semana início das aulas na rede estadual devido ao forte calor no RS; governo diz que irá recorrer

Medida impacta cerca de 700 mil alunos da rede estadual. Adriana Franciosi / Agência RBS

O Tribunal de Justiça (TJ) atendeu a pedido do Cpers e concedeu liminar adiando o início das aulas na rede estadual devido ao calor intenso que atinge o Rio Grande do Sul. A decisão, proferida neste domingo (9), é da desembargadora Lucia de Fátima Cerveira.

De acordo com a liminar, as aulas — que deveriam ter início nesta segunda-feira (10) — começarão no dia 17 de fevereiro.

Procurado, o governo do Estado informou que a Procuradoria-Geral do Estado "estuda a decisão e elabora o recurso cabível". GZH ainda aguarda qual a orientação para pais e estudantes.

"De fato, conforme vem sendo amplamente divulgado em todos os meios de comunicação, o Estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando forte onda de calor, com alta histórica de temperatura, ultrapassando os 40°. Em razão da situação exposta, as empresas de meteorologia vêm emitindo alertas a respeito das condições perigosas e extremas para o Estado", diz trecho da decisão.

A rede estadual de ensino conta com cerca de 700 mil alunos.

Na sexta (7), o governo do Estado havia negado o pedido do sindicato. Na ocasião, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou, por meio de nota, que seguiria monitorando os alertas de calor e as orientações emitidas pela Defesa Civil Estadual.

Segundo o Cpers, a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul conta com mais de 2.320 escolas e um total de mais de 100 mil profissionais, incluindo professores, orientadores e monitores.

"Essa é uma vitória fundamental para a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar, diante de um cenário preocupante, no qual inúmeras escolas não possuem a estrutura necessária para enfrentar temperaturas que podem ultrapassar os 40°C", afirmou o Cpers.

A presidente do Cpergs, Rosane Zan, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que contatou o governo do Estado antes de entrar com a ação, mas não recebeu nenhum retorno.

Onda de calor no RS

O calorão que atua sobre o Rio Grande do Sul desde o início de fevereiro deve continuar forte nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, a onda de calor deve persistir influenciando na elevação das temperaturas em todas as regiões do Estado, pelo menos, até a quarta-feira (12).

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas em Porto Alegre podem chegar aos 40°C. O mesmo é esperado para cidades da Fronteira Oeste e da Campanha.