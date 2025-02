Governo federal reduz para 15% limite de alimentos ultraprocessados na merenda escolar

Anúncio foi realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O governo federal reduziu de 20% para 15% o limite de alimentos processados e ultraprocessados nas merendas das escolas públicas, com a meta de chegar a 10% até 2026. A medida foi formalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (4) durante o encontro nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), em Brasília.



Segundo o Palácio do Planalto, a iniciativa impacta 40 milhões de alunos em quase 150 mil escolas públicas, que fornecem aproximadamente 10 bilhões de refeições por ano.

Na cerimônia, Lula disse que pessoas preferem comprar "enlatados americanos" do que "perder tempo" com alimento saudável.

— Porque quando a gente é magro de fome, a gente pensa que engordar é saudável — disse.

A medida anunciada hoje também regulamenta a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Pnae via agricultura familiar, com prioridade para assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas e grupos formais e informais de mulheres.

De acordo com o governo, atualmente, no mínimo 30% dos recursos do Pnae devem ser obrigatoriamente destinados à aquisição de itens da agricultura familiar.

O que são alimentos processados e ultraprocessados?

De acordo com o Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Saúde (Nupens) da Universidade de São Paulo (USP), os alimentos processados e ultraprocessados são classificados com base no grau de processamento a que são submetidos.

Os processados são aqueles que passam por processos industriais que alteram sua natureza, como congelamento, fermentação ou pasteurização. Normalmente, esses alimentos mantêm suas características originais, mas podem ter ingredientes adicionados, como sal, açúcar, óleos e conservantes Pães, queijos e vegetais enlatados são alguns exemplos.

Os ultraprocessados são aqueles que passaram por processos industriais mais complexos e contêm uma grande quantidade de ingredientes artificiais, como corantes, conservantes, estabilizantes e aromatizantes. Esses alimentos geralmente possuem pouco ou nenhum alimento inteiro em sua composição e são ricos em substâncias aditivas que não são encontradas em preparações caseiras. Exemplos incluem refrigerantes, salgadinhos e biscoitos industrializados.

De acordo com o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos e com o Guia Alimentar para a População Brasileira, os alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos para crianças e precisam ser evitados até mesmo pelos adultos, uma vez que estão associados a doenças como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

Na avaliação do epidemiologista Carlos Augusto Monteiro, criador do termo "ultraprocessados" e coordenador do Nupens, a análise por faixa etária revela que, quanto mais velha a pessoa, menor o consumo de ultraprocessados. Em contrapartida, quanto mais jovem, maior o consumo, com os adolescentes sendo o grupo que mais consome esses produtos.