Governo do RS cogita reduzir férias de julho para compensar adiamento do início do ano letivo

Se o adiamento do início do ano letivo for mantido pela Justiça, o governo do Rio Grande do Sul pretende compensar estes dias de aula perdidos em fevereiro por meio da redução do período de férias de julho. A projeção foi feita nesta segunda-feira (10) pela secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, em entrevista à Rádio Gaúcha.