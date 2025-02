Dois diretores de escolas de Porto Alegre dizem ter sido afastados após apontarem más condições; prefeitura nega relação

Os desligamentos ocorreram na semana de volta às aulas na capital gaúcha. André Ávila / Agencia RBS

Os diretores da Escola de Ensino Fundamental Migrantes e da Escola de Educação Infantil Tio Barnabé, de Porto Alegre, foram destituídos no início desta semana de seus cargos.

De acordo com o Sindicato dos Municipários (Simpa) e a Associação de Trabalhadores em Educação do Município de Porto Alegre (Atempa), os desligamentos ocorreram após os gestores tornarem públicas situações que entendiam ser de más condições para o início do período escolar. A prefeitura nega que os desligamentos estejam vinculados aos apontamentos.

As destituições ocorrem um mês após o município vencer uma ação judicial que concedeu liminar extinguindo as eleições diretas para diretores das escolas municipais. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) ficou autorizada a nomear ou exonerar os gestores livremente, podendo escolher entre os servidores da rede.

Segundo as entidades representativas das categorias, no caso da Escola de Ensino Fundamental Migrantes, que fica no bairro Anchieta e foi afetada pela enchente, a demissão ocorreu depois que parlamentares gravaram vídeos apontando a falta de materiais que dessem condições para o início das aulas, como quadro negro e equipamentos de cozinha.

Situação semelhante foi relatada na Escola Tio Barnabé, no bairro Azenha, também atingida pela tragédia climática na capital gaúcha.

— Antigamente, para isso acontecer, precisava de um processo de sindicância, dizendo por que tinha acontecido. Agora foi um ato sumário — pontua Rosele Bruno de Souza, diretora da Atempa.

Prefeitura nega relação

Procurada, a prefeitura de Porto Alegre negou que o desligamento dos diretores tenha relação com a divulgação dos problemas das instituições.

Em nota, a Smed afirmou que as substituições levam em consideração questões que envolvem a gestão da escola, e que, nos casos em tramitação atualmente, são situações que envolveram uma gestão inadequada que prejudicou o atendimento ao aluno.