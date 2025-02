Com adaptações ao uso do celular, escolas municipais iniciam o ano letivo em Porto Alegre

Cerca de 1,7 mil alunos da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha retornam às aulas nesta segunda-feira (17). Vinicius Coimbra / Agência RBS

Na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, 1,7 mil retornam às atividades nesta segunda-feira (17), assim como 67 mil alunos da rede municipal.

A instituição foi atingida pela enchente de maio de 2024 e precisou passar por uma reforma para receber os alunos. Foram investidos R$ 9 milhões na melhoria das estruturas e compra de mobiliário, recurso oriundo da iniciativa privada.

Além disso, os estudantes tiveram de depositar os aparelhos em recipientes plásticos antes de seguir para a sala de aula. Uma professora recebia o dispositivo e colocava uma etiqueta com o nome do aluno, para ser devolvido apenas ao fim da aula.

— Dentro da escola, eu não concordo (com o uso do celular). Faço com que eles não tragam. Acho que não há necessidade — disse Daniel Carvalho, 43 anos, que acompanhava os dois filhos na volta às aulas.

Filha dele, Isabella, 10 anos, pediu um pouco de flexibilidade no uso.

— É uma boa, porque o celular pode tirar atenção, mas poderia ter algum horário específico para usar, mas sempre tendo atenção nos teus estudos. No recreio, tem que se exercitar, brincar, tem que interagir com as outras crianças — disse a estudante do quinto ano.

Conforme Rochele Soares, diretora do Liberato Salzano, a logística de retirada do celular da sala já estava sendo trabalhada com a comunidade escolar mesmo antes da lei.