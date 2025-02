Aulas na rede estadual continuam suspensas nesta terça-feira

Cerca de 27,3% das escolas da rede estadual possuem aparelhos de ar condicionado, conforme a Seduc. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) informou nesta segunda-feira (10) que as aulas na rede estadual continuarão suspensas nesta terça (11). O governo do Estado afirma que aguarda decisão judicial sobre data de início do ano letivo.

No domingo (9), uma decisão liminar da desembargadora Lucia de Fátima Cerveira, do Tribunal de Justiça, adiou o começo das aulas na rede estadual, previsto para esta segunda (10) em decorrência da onda de calor que atinge o Estado. A medida ocorreu após pedido do Cpers.

O governo estadual recorreu da decisão e alega que a suspensão generalizada das aulas deixa de considerar as escolas em que há salas de aula climatizadas.

Nesta segunda, Porto Alegre foi a capital mais quente do país, com 37,9ºC, conforme o ranking de capitais mais quentes do país, elaborado pela Climatempo a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a titular da Seduc, Raquel Teixeira, das 2.320 escolas da rede estadual, 633 têm aparelhos de ar-condicionado, o que representa 27,3%.