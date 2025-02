Adiamento do retorno das aulas pega pais e alunos de surpresa: "Não tinha sido informado"

Paulo de Lima Santos e o filho, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, encontraram a escola fechada. Vinícius Coimbra / Agência RBS

Paulo de Lima Santos, 50 anos, encontrou a Escola Estadual Protásio Alves, na Avenida Ipiranga, fechada minutos antes das 7h30min desta segunda-feira (10), quando a aula estava marcada para começar.

O retorno das aulas foi adiado em razão de uma decisão liminar da Justiça, atendendo a pedido do Cpers, que argumentava que o calor intenso prejudicaria a volta das atividades.

Paulo estava com o filho, Miguel Santos, 18 anos, do terceiro ano do Ensino Médio.

— Não tinha sido informado (adiamento das aulas). Não vi nada disso no celular antes de sair de casa. A escola poderia ter um grupo no WhatsApp para avisar esse tipo de coisa — disse o morador da zona sul de Porto Alegre.

Miguel relatou que a situação estava “confusa”. Não havia cartaz na entrada da escola avisando o adiamento das aulas.

— Achava que iria começar tudo normal, como sempre foi, mas não tem o que fazer. O jeito é só esperar para ver o que vai acontecer — relatou o jovem.

Silvana da Silva, 35 anos, foi informada pela reportagem que o retorno às aulas tinha sido adiado. Ela estava com o filho, de 15 anos, estudante do primeiro ano do Ensino Médio.

— Disseram que as aulas começariam dia 10 e que era para entrar pontualmente. Estamos aqui e está fechada. É um despropósito, porque temos outros compromissos. Agora tenho de levar meu filho para casa para depois ir trabalhar — relatou a auxiliar administrativa, que mora no bairro Partenon.

Comunicado em frente ao Julinho informa sobre a situação. Guilherme Milman / Agência RBS

Na Escola Estadual Júlio de Castilhos, na Avenida Piratini, uma das maiores do Estado, a situação se repetia. Pais e alunos encontraram a instituição de ensino fechada nesta manhã.

Um dos pais conta que ficou sabendo durante a noite de domingo (9) pelo WhatsApp.

— Vim conferir para ter certeza, ver se era verdade mesmo — diz.

Diferentemente da Protásio Alves, em frente ao Julinho há uma placa, que avisa que as aulas foram adiadas em razão da liminar. Diz ainda que a volta das atividades deve acontecer daqui uma semana e informa que se houver alguma mudança, a instituição de ensino vai comunicar pelas redes sociais.

Entenda

O Estado cumpriu liminar da Justiça, que adiou em uma semana o início das aulas nas escolas do Estado. Em nota, o Palácio Piratini diz que irá recorrer da decisão e que dará novas informações no decorrer da segunda-feira (leia íntegra abaixo).

A decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça (TJ) Lucia de Fátima Cerveira atendeu a pedido do Cpers. O sindicato dos professores argumentou que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo, previsto para o dia 10, e que nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas acima de 40°C.

De acordo com a liminar, as aulas começarão no dia 17 de fevereiro. O governo tentará garantir a retomada do ano letivo na terça-feira (11) e dará as orientações às instituições de ensino e à comunidade escolar nesta segunda.

Leia a nota:

"Nota sobre o adiamento do início do ano letivo na Rede Estadual de ensino

O governo do Estado informa que, em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira (10/2).