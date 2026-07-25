Direito Eleitoral: cinco razões que fazem de 2026 um ano desafiador 

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Francieli de Campos é coordenadora dos cursos de direito eleitoral da FMP. Fmp / Divulgação

A cada dois anos, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes. Em 2026, estarão em disputa os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Nesse processo, o Direito Eleitoral é o ramo das ciências jurídicas responsável por garantir a lisura das eleições.

O avanço da inteligência artificial, porém, impõe novos desafios à área. Deepfakes contra candidatos, atuação do crime organizado, limites da liberdade de expressão e a representação feminina na política estão entre os temas que candidatos, advogados eleitorais, assessores e marqueteiros precisam dominar. As redes sociais aceleram essas transformações, e mudanças no comportamento da sociedade rapidamente repercutem no campo jurídico, podendo influenciar o resultado das eleições.

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A professora e coordenadora do curso de aperfeiçoamento em Direito Eleitoral da FMP, Francieli de Campos, explica que o Direito precisa se adaptar continuamente às novas demandas.

— O que o TSE decidiu e julgou na eleição de 2024 pode mudar na eleição seguinte em razão de uma nova composição da Corte e de novos entendimentos. Isso gera um desafio para coordenadores de campanha e marqueteiros — afirma.



Confira cinco motivos que toram 2026 um ano desafiador para o Direito Eleitoral.

Deepnudes

Nos últimos anos, mais mulheres passaram a disputar cargos eletivos. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial, que pode ser usada para análise de campanhas e estratégias de comunicação, também vem sendo utilizada para a prática de violência política de gênero.

Segundo Francieli, a popularização das tecnologias de manipulação audiovisual ampliou os casos de "deepnudes": imagens e vídeos íntimos falsos, produzidos por IA para constranger, chantagear e destruir a reputação de candidatas.

— Em 2024, vimos candidatas de diferentes espectros políticos sendo alvo de imagens manipuladas e conteúdo pornográfico para desmoralizá-las. Vejo isso como um problema ainda mais preocupante do que a desinformação em si, que sempre existiu — avalia.

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Representação feminina

Segundo o TSE, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. Apesar disso, o Brasil ocupa a 133ª posição no ranking mundial de representatividade feminina em cargos eletivos. Embora sejam maioria entre os eleitores, elas ocupam menos de 20% das cadeiras no Congresso Nacional.

Além da baixa representatividade, as candidatas enfrentam formas de violência política que não atingem os homens na mesma intensidade.

— Se não temos mulheres no Parlamento, as políticas públicas e as leis deixam de incorporar esse olhar. Houve avanços com cotas e reserva de recursos para campanhas femininas, mas isso ainda não se refletiu em um aumento significativo de mulheres eleitas — afirma.

Crime organizado

O avanço de organizações criminosas sobre partidos políticos e estruturas do Estado é outro desafio para a democracia. Francieli ressalta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem alertado para a infiltração de facções em espaços de poder.

Para ela, os partidos precisam fortalecer mecanismos de compliance para impedir que recursos ilícitos financiem campanhas e que pessoas ligadas ao crime organizado disputem eleições.

— É necessária uma estrutura de compliance capaz de barrar esses criminosos antes mesmo de uma candidatura ou do financiamento de campanhas. Os partidos precisam assumir essa responsabilidade — diz.

Perfis anônimos

A proliferação de perfis anônimos e páginas falsas dedicadas à propaganda eleitoral negativa também preocupa. Segundo a professora, recursos não declarados financiam ataques coordenados, dificultando a identificação dos responsáveis.

— Existe uma rede organizada que cria diversas páginas menores, distribui pequenos investimentos em anúncios e amplia o alcance das campanhas de desinformação. Individualmente, cada ação parece pequena, mas, juntas, alcançam um grande volume de disseminação — explica.

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Limites da liberdade de expressão

Na tentativa de conter a desinformação, o TSE tem adotado medidas como suspensão de perfis, remoção de conteúdos e bloqueio de monetização. Especialistas, porém, alertam para possíveis efeitos sobre a liberdade de expressão.

Para Francieli, o controle do discurso político pode gerar um chilling effect (efeito inibitório), desencorajando a livre circulação de ideias e até impactando a cobertura jornalística.

— O grande teste do Direito Eleitoral em 2026 será encontrar a linha tênue entre proteger a lisura das eleições e preservar o respeito inegociável à liberdade de manifestação e de imprensa — afirma.

Para quem quer se atualizar

De olho nas eleições de 2026, a FMP está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento em Direito Eleitoral. A instituição já oferece uma pós-graduação na área, mas identificou a demanda por uma formação mais dinâmica, prática e voltada a profissionais que atuam em campanhas ou desejam ingressar nesse mercado.

— Nossa pós-graduação aprofunda os fundamentos doutrinários. Já o curso foi pensado para quem precisa de uma capacitação mais rápida e aplicada à realidade das campanhas — explica Francieli.

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A docente destaca que a formação reúne professores que atuam diretamente na Justiça Eleitoral, como servidores, advogados e desembargadores.