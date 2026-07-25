Confira cinco motivos que farão 2026 um ano desafiador para o direito eleitoral 

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Francieli de Campos é coordenadora dos cursos de direito eleitoral da FMP. Fmp / Divulgação

A cada dois anos, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes. Em 2026, estarão em disputa os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Nesse processo, o Direito Eleitoral é o ramo das ciências jurídicas responsável por garantir a lisura das eleições.

O avanço da inteligência artificial, porém, impõe novos desafios à área. Deepfakes contra candidatos, atuação do crime organizado, limites da liberdade de expressão e a representação feminina na política estão entre os temas que candidatos, advogados eleitorais, assessores e marqueteiros precisam dominar.

As redes sociais aceleram essas transformações, e mudanças no comportamento da sociedade rapidamente repercutem no campo jurídico, podendo influenciar o resultado das eleições.

A professora e coordenadora do curso de aperfeiçoamento em Direito Eleitoral da FMP, Francieli de Campos, explica que o Direito precisa se adaptar continuamente às novas demandas.

— O que o TSE decidiu e julgou na eleição de 2024 pode mudar na eleição seguinte em razão de uma nova composição da Corte e de novos entendimentos. Isso gera um desafio para coordenadores de campanha e marqueteiros — afirma.



Deepfakes

Nos últimos anos, mais mulheres passaram a disputar cargos eletivos. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial, que pode ser usada para análise de campanhas e estratégias de comunicação, também vem sendo utilizada para a prática de violência política de gênero.

Segundo Francieli, a popularização das tecnologias de manipulação audiovisual ampliou os casos de "deepnudes": imagens e vídeos íntimos falsos, produzidos por IA para constranger, chantagear e destruir a reputação de candidatas.

— Em 2024, vimos candidatas de diferentes espectros políticos sendo alvo de imagens manipuladas e conteúdo pornográfico para desmoralizá-las. Vejo isso como um problema ainda mais preocupante do que a desinformação em si, que sempre existiu — avalia.

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Representação feminina

Segundo o TSE, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. Apesar disso, o Brasil ocupa a 133ª posição no ranking mundial de representatividade feminina em cargos eletivos. Embora sejam maioria entre os eleitores, elas ocupam menos de 20% das cadeiras no Congresso Nacional.

Além da baixa representatividade, as candidatas enfrentam formas de violência política que não atingem os homens na mesma intensidade.

— Se não temos mulheres no Parlamento, as políticas públicas e as leis deixam de incorporar esse olhar. Houve avanços com cotas e reserva de recursos para campanhas femininas, mas isso ainda não se refletiu em um aumento significativo de mulheres eleitas — afirma.

Crime organizado

O avanço de organizações criminosas sobre partidos políticos e estruturas do Estado é outro desafio para a democracia. Francieli ressalta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem alertado para a infiltração de facções em espaços de poder.

Para ela, os partidos precisam fortalecer mecanismos de compliance para impedir que recursos ilícitos financiem campanhas e que pessoas ligadas ao crime organizado disputem eleições.

— É necessária uma estrutura de compliance capaz de barrar esses criminosos antes mesmo de uma candidatura ou do financiamento de campanhas. Os partidos precisam assumir essa responsabilidade — diz.

Perfis anônimos

A proliferação de perfis anônimos e páginas falsas dedicadas à propaganda eleitoral negativa também preocupa. Segundo a professora, recursos não declarados financiam ataques coordenados, dificultando a identificação dos responsáveis.

— Existe uma rede organizada que cria diversas páginas menores, distribui pequenos investimentos em anúncios e amplia o alcance das campanhas de desinformação. Individualmente, cada ação parece pequena, mas, juntas, alcançam um grande volume de disseminação — explica.

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Limites da liberdade de expressão

Na tentativa de conter a desinformação, o TSE tem adotado medidas como suspensão de perfis, remoção de conteúdos e bloqueio de monetização. Especialistas, porém, alertam para possíveis efeitos sobre a liberdade de expressão.

Para Francieli, o controle do discurso político pode gerar um chilling effect (efeito inibitório), desencorajando a livre circulação de ideias e até impactando a cobertura jornalística.

— O grande teste do Direito Eleitoral em 2026 será encontrar a linha tênue entre proteger a lisura das eleições e preservar o respeito inegociável à liberdade de manifestação e de imprensa — afirma.

Para quem quer se atualizar

De olho nas eleições de 2026, a FMP está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento em Direito Eleitoral. A instituição já oferece uma pós-graduação na área, mas identificou a demanda por uma formação mais dinâmica, prática e voltada a profissionais que atuam em campanhas ou desejam ingressar nesse mercado.

— Nossa pós-graduação aprofunda os fundamentos doutrinários. Já o curso foi pensado para quem precisa de uma capacitação mais rápida e aplicada à realidade das campanhas — explica Francieli.

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A docente destaca que a formação reúne professores que atuam diretamente na Justiça Eleitoral, como servidores, advogados e desembargadores.

— O curso aborda propaganda eleitoral, pesquisas, Lei Geral de Proteção de Dados, violência política de gênero, cotas previstas na Súmula 73, inelegibilidades, entre outros temas. Reunimos os principais temas atuais para quem precisa de atualização constante e prática — conclui.

De acordo com o Diretor executivo da FMP, Daniel Quintana Sperb, a análise da professora Francieli de Campos sobre o cenário eleitoral deste ano demonstra por que a formação jurídica precisa acompanhar a velocidade das transformações sociais e tecnológicas.