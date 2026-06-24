Por que escolher cursar Enfermagem na Feevale? 

Andrieli Siqueira / Universidade Feevale

A expectativa de vida aumentou. Hoje, os brasileiros vivem em média 76 anos. Segundo dados do IBGE de 2023, o número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos. Com os brasileiros vivendo mais e demandando cuidados de saúde por mais tempo, a enfermagem se apresenta como uma das profissões mais relevantes do país.

Nesse cenário, o vestibular de inverno da Universidade Feevale está com inscrições abertas para quem deseja ingressar em uma carreira marcada pela empregabilidade e impacto social. Além da demanda da profissão a longo prazo, a coordenadora do curso de Enfermagem da Universidade Feevale, Maristela Peixoto, destaca que a principal motivação para entrar na área é a vontade de “cuidar das pessoas”. Para ela, a formação vai além da técnica.

Leia Mais Universidade gaúcha abre inscrições para o vestibular 2026

— É assumir o compromisso de cuidar de pessoas, acolher histórias e contribuir para a transformação da sociedade. Ao longo da graduação, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver conhecimentos científicos, habilidades práticas e, principalmente, sensibilidade humana para atuar nos mais diversos contextos da saúde.

Acesse o site da Feevale e saiba mais sobre o processo seletivo

A área da saúde é uma das mais procuradas para ingressar no Ensino Superior. Segundo dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil, 88,7% dos matriculados da rede privada estão no setor de saúde e bem-estar.

— Atualmente, a enfermagem é uma das profissões mais essenciais da área da saúde, especialmente após a pandemia de COVID-19, que mostrou à sociedade a importância desses profissionais — afirma a coordenadora.

Para quem deseja seguir esse caminho, as inscrições para o Vestibular de inverno da Feevale, em Novo Hamburgo, já estão abertas. Ao todo, são 100 vagas disponíveis no curso de enfermagem com início das aulas em 27 de julho.

Siga a @feevale no Instagram

Conheça três motivos para estudar Enfermagem na Universidade Feevale:

Flexibilidade de horários no curso de Enfermagem

A partir deste semestre, as aulas do curso de Enfermagem da Universidade Feevale vão ocorrer nos finais de semana, especificamente nas sextas-feiras à noite e aos sábados, pela manhã e à tarde.

— O bacharelado em Enfermagem apresenta uma organização curricular diferenciada, estruturada em formato concentrado de fim de semana, proporcionando maior flexibilidade para estudantes com diferentes trajetórias e necessidades. Essa organização favorece a conciliação entre a formação acadêmica, as atividades profissionais, os compromissos familiares e outras demandas pessoais, ampliando as possibilidades de acesso e permanência no ensino superior sem comprometer a qualidade do processo formativo— afirma Maristela.

Metodologias e inovação

O curso de Enfermagem da Feevale oferece aos estudantes ferramentas de aprimoramento e conhecimento e busca capacitar e preparar profissionais para a realização da integralidade da gestão do cuidado nas diversas áreas de atuação do enfermeiro, desde atendimento de urgências e emergências até gestão de pessoas nos diferentes serviços de saúde.

Com metodologias e espaços inovadores, o curso insere o aluno em diversos cenários de ensino, prática e estágio profissional nas redes pública e privada, além das áreas de pesquisa, gestão e ensino, resultando na formação de profissionais comprometidos em fazer a diferença na saúde do indivíduo, família e sociedade.

— O aluno já vivencia a prática a partir do 4º semestre da graduação com atuação na rede de saúde da região do Vale do Sinos. Durante o curso, conhece as diferentes áreas de atuação do enfermeiro, como nas Unidades Básicas de Saúde e na rede hospitalar, tanto em unidades clínicas ou unidades de tratamento intensivo — ressalta Maristela.

Leia Mais Vestibular de medicina tem inscrições abertas em instituição de ensino gaúcha

Inscrições abertas e formas de ingresso

A Universidade Feevale está com inscrições abertas para o vestibular de inverno, para ingresso nos cursos de graduação presencial, a distância e semipresencial. A seleção ocorre por meio da realização de prova de redação online, aproveitamento das notas da redação e da prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2016 e 2025, e aproveitamento da nota de outros processos seletivos da instituição.