De aluna a professora: trajetória na FMP inspira nova geração

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Advogada de 33 anos, O’Hara Reis é professora e coordenadora Jurídica da graduação em Direito da FMP. FMP / Divulgação

O’Hara Reis, 33, foi a primeira da família a obter um diploma de graduação. Ela formou-se em Direito e fez Mestrado na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), em Porto Alegre, e diz que a experiência definiu suas possibilidades de futuro.

Aos 18 anos, enfrentou o desafio de conciliar os estudos com o trabalho para custear a formação. Dentro da própria instituição, atuou em áreas como atendimento, assessoria e gestão acadêmica.

Ao refletir sobre os obstáculos que enfrentou, ela defende que a experiência permitiu que conhecesse o funcionamento da instituição de forma íntegra, compreendendo os desafios acadêmicos, administrativos, jurídicos e humanos que envolvem a formação em Direito.

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— Falar sobre a minha história é também falar sobre a importância das oportunidades, da educação e das instituições que transformam trajetórias — ressalta.

A primeira experiência da advogada também ocorreu dentro da FMP, no Núcleo de Prática Jurídica.

— Com o tempo, assumi novas responsabilidades e me tornei Coordenadora Jurídica, responsável pela assessoria e governança jurídica da FMP — afirma O’Hara.

Em 2026, 15 anos após o início da graduação, recebeu o convite para um novo ciclo: tornar-se professora da instituição onde construiu sua trajetória. Hoje, ensina Direito Administrativo e, em paralelo, advoga no âmbito do direito privado.

— Esse novo ciclo representa, para mim, um momento muito significativo: depois de ingressar na FMP como funcionária, formar-me como aluna e construir minha carreira profissional dentro da Instituição, passo também a contribuir diretamente na formação de novos profissionais do Direito.

Segundo o CEO da FMP, Daniel Quintana Sperb, uma das maiores provas de qualidade de uma instituição é ver uma egressa formada pela casa retornar como docente.

— Quando confiamos a uma ex-aluna a missão de formar novas gerações, reconhecemos não apenas sua trajetória, mas também a força do projeto acadêmico que ajudou a construí-la. A história da O’Hara simboliza muito bem o que buscamos na FMP: formação jurídica sólida, prática, humana e comprometida com a sociedade — comenta Sperb.

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Direito como instrumento de transformação

A profissional destaca a matriz curricular da FMP, que une teoria e prática, como um dos diferenciais que contribuíram para seu sucesso profissional.

As disciplinas de prática jurídica, os projetos de aprendizagem e as atividades de extensão aplicadas permitem que o aluno desenvolva competências trabalhadas ao longo do curso de forma mais concreta.

Nele, os alunos têm a oportunidade de participar de projetos de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, atuar em casos reais, desenvolver atendimento ao público, elaborar peças processuais e participar de audiências, sempre acompanhados pelos advogados responsáveis.

— Considero essa uma das experiências mais enriquecedoras da graduação, porque aproxima o aluno da realidade da profissão e, ao mesmo tempo, reforça o papel social do Direito. Além disso, a FMP também desenvolve projetos de extensão, como iniciativas voltadas ao atendimento de migrantes e refugiados em demandas relacionadas à regularização documental. São experiências que ampliam a formação dos estudantes e mostram que o Direito também é instrumento de cidadania, inclusão e transformação social. É nesse espaço que o aluno começa a compreender, de forma mais concreta, a rotina da profissão, a responsabilidade envolvida na atuação jurídica e a importância de transformar o conhecimento teórico em prática qualificada — destaca.

Inscrições abertas para o vestibular de inverno

A Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Para fazer parte do processo seletivo, é preciso realizar a prova de forma online, no site oficial, e escrever uma redação em até duas horas. A prova avalia a expressão e a articulação de argumentos consistentes que o candidato formula acerca do tema proposto.

Também é possível participar do processo seletivo com a nota do Enem, transferência de outras instituições e Ingresso para Diplomados que já possuem graduação.

Na FMP, os alunos têm contato direto com profissionais atuantes no sistema de Justiça, incluindo juízes, promotores e advogados, contribuindo para uma formação mais completa e alinhada à realidade do mercado. Além disso, há diversas oportunidades de participar de práticas jurídicas desde o início da faculdade, como júris simulados e estágios.