Medicina tem inscrições abertas em instituição de ensino gaúcha  

As inscrições para o vestibular de Medicina da Feevale estão abertas até as 12h do dia 19 de maio. Cássio Caberlon / Divulgação Feevale

Ingressar em uma instituição de ensino superior é o sonho que impulsiona milhares de estudantes brasileiros. Entre longas jornadas de estudo, dedicação e expectativas para o futuro, o vestibular representa muito mais do que uma prova: é o início de uma trajetória de transformação pessoal e realização profissional.

A escolha do curso é uma decisão única, construída a partir de diferentes fatores, como histórias de vida, inspirações familiares, vocação, personalidade e propósito.

Na área da saúde, esse propósito ganha um significado especial. Para o professor Leandro Pretto Orlandini, cirurgião torácico e coordenador do curso de Medicina da Universidade Feevale, todos esses caminhos convergem para um mesmo ideal: “a vontade de cuidar de pessoas”.

Sediada em Novo Hamburgo, a Universidade Feevale, que tem mais de 50 anos de tradição e excelência no ensino superior, está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina. Ao todo, são 40 vagas disponíveis, com início das aulas em 27 de julho.

Os candidatos podem escolher entre duas modalidades de ingresso: realizar o vestibular presencial da Feevale ou utilizar a nota do Enem. A prova objetiva e a redação acontecerão no dia 31 de maio, das 12h às 17h, no Campus II da Instituição.

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Conforme Júlia Urban, que vive os momentos finais da graduação, a escolha pela Feevale foi motivada por fatores que vão além da sala de aula. A localização da universidade, seu histórico de excelência no ensino superior e a oportunidade de participar de atividades práticas desde os primeiros semestres do curso foram aspectos decisivos na definição de onde construir sua trajetória acadêmica.

A futura médica destaca que a infraestrutura da universidade foi um dos pontos que mais chamaram sua atenção ao ingressar no curso. Hoje, prestes a concluir sua graduação, afirma que a vivência prática dentro e fora da universidade foi essencial para sua formação humana e profissional.

O Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), localizado dentro do campus universitário, oferece amplo atendimento à comunidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em várias especialidades médicas e de saúde, aproximando os acadêmicos da realidade do cuidado com os pacientes desde os primeiros semestres. Possui 25 consultórios de atendimento, farmácia universitária e laboratório de análises clínicas e toxicológicas, além de diagnóstico por imagem e adequado espaço para estudo e discussão de casos clínicos.

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O curso de Medicina da Feevale é avaliado com nota máxima no Ministério da Educação (MEC). A classificação é um reconhecimento da qualidade da Instituição e da prática pedagógica. O curso é estruturado em três grandes eixos: atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. Essa proposta pedagógica busca formar médicos com visão ampla, preparo técnico e compromisso humanista, capazes de atuar de maneira ética, acolhedora e conectada às necessidades da sociedade.

Desde o início de sua jornada, os estudantes são incentivados a vivenciar o ambiente de cuidados médicos, desenvolvendo, de forma contínua, as habilidades e competências necessárias à atividade. O curso de Medicina da Feevale mantém convênios com as Secretarias de Saúde dos municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga e Porto Alegre, além de instituições hospitalares renomadas, como o Hospital Unimed, Hospital Regina, Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Parobé, Hospital Sapiranga, Vila Nova, Mãe de Deus, Grupo Hospitalar Conceição, Moinhos de Vento e Hospital de Pronto Socorro (HPS).

— Passei por uma UBS (Unidade Básica de Saúde) que acabou se tornando uma segunda casa para mim. Construímos uma relação muito especial e vi de perto o quanto os profissionais se dedicam intensamente para ajudar cada paciente. Foi uma experiência incrível trabalhar lá — disse Julia sobre seu internato médico.





Além do curso de graduação em Medicina, a Universidade Feevale conta com programas de residência médica, com bolsas concedidas pelo Ministério da Saúde, nas seguintes áreas: Clínica Médica, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade.

Processo seletivo Medicina Universidade Feevale