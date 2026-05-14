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Medicina tem inscrições abertas em instituição de ensino gaúcha  

Curso tem nota máxima no MEC, infraestrutura de ponta e incentiva a prática médica desde os primeiros semestres

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