Saiba por que o curso de Medicina da Cesuca é nota 5 no MEC

Decidir em qual instituição cursar Medicina vai muito além da localização ou da mensalidade. Em um momento em que o ensino superior passa por avaliações cada vez mais rigorosas, critérios como qualidade acadêmica, infraestrutura e solidez regulatória tornaram-se determinantes e podem fazer toda a diferença entre uma formação consistente e uma trajetória repleta de incertezas.
Criado com o objetivo de oferecer excelência em saúde no ensino superior, o curso de Medicina do Centro Universitário Cesuca está com as inscrições abertas. Com conceito máximo (nota 5) no Ministério da Educação (MEC), o curso de Medicina do Cesuca é resultado de um projeto acadêmico estruturado para formar médicos preparados tanto do ponto de vista técnico quanto humano.
— A avaliação do MEC considera três pilares principais: projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura. E nós fomos avaliados pelo MEC com o conceito máximo em todos esses critérios. Além disso, a instituição já conta com diversos cursos da área da saúde, todos com conceito de excelência conforme indicadores do Ministério da Educação — afirma Ricardo Muccillo, reitor do Cesuca.
Com campus em Cachoeirinha, o curso integra teoria e prática desde o primeiro semestre. Por meio de parcerias com as secretarias de saúde de municípios da região metropolitana, incluindo Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão, os estudantes têm contato com o Sistema Único de Saúde (SUS) já no começo da graduação.
Alana Souza de Melo, aluna do segundo semestre, acredita que essa integração é um dos principais diferenciais do Centro Universitário Cesuca. Logo no primeiro semestre, os estudantes passam a acompanhar o atendimento em unidades básicas de saúde. Em seguida, na sequência do curso, a atuação passa a ser nas unidades de pronto atendimento.
— Eu vejo que a faculdade está preocupada em nos manter em contato com esses ambientes de prática desde o início, noto uma integração muito grande com a comunidade local, foco prioritário do curso — diz Alana.
Infraestrutura completa
Para garantir uma formação completa, o Cesuca investiu em uma infraestrutura que reproduz com alto grau de realismo o cotidiano da Medicina.
— Nosso curso dispõe de laboratórios modernos, centro de habilidades clínicas, laboratório de anatomia com peças sintéticas de excelente qualidade e alto grau de realismo, simulação com manequins de alta fidelidade e um hospital simulado para treinamento de atendimentos e emergências — afirma Gabriel Chies, coordenador do curso de Medicina do Cesuca.
Esses recursos permitem que o aluno desenvolva competências técnicas com segurança e esteja mais preparado para as situações reais que ele vai encontrar quando começar a atuar nos serviços de saúde.
No entanto, a formação vai além do domínio clínico: o curso do Cesuca tem como objetivo formar médicos generalistas com visão humanizada, capazes de atuar com empatia e responsabilidade em diferentes cenários, com ênfase na atenção primária e na saúde pública. O curso está totalmente integrado com a realidade da comunidade local, promovendo uma ação transformadora na saúde pública da região.
Localizado em Cachoeirinha, próximo a Gravataí, o Centro Universitário Cesuca possui localização estratégica e de fácil acesso para os moradores de Porto Alegre e de toda região metropolitana. A instituição foi concebida não apenas como um espaço de ensino, mas com um ambiente de acolhimento, proximidade e desenvolvimento humano, oferecendo suporte ao aluno para a sua jornada universitária, do ingresso à conclusão do curso.
Transferência é uma opção de acesso
Além das formas tradicionais de ingresso, como vestibular, utilização da nota do Enem e de segunda graduação, exclusivamente para profissionais da área da saúde, o curso também possibilita a transferência de estudantes provenientes de outros cursos de Medicina que estejam regulares conforme as normas do MEC. O processo é organizado e transparente, garantindo mais segurança e continuidade à trajetória acadêmica do aluno.
No Cesuca, os estudantes conseguem realizar o aproveitamento de estudos já realizados (desde que cumpridas as exigências institucionais e do Ministério da Educação). As disciplinas cursadas anteriormente são avaliadas e validadas pela instituição, garantindo continuidade na formação e evitando perdas desnecessárias na trajetória acadêmica.
Fabrizia Silva da Luz ingressou no curso por meio de transferência de outra instituição da região. O processo no Cesuca, como destaca a estudante, foi organizado e transparente do início ao fim.
— Os principais pontos positivos que eu identifiquei foram a organização do processo, a qualidade do atendimento e a agilidade nas respostas. O Cesuca sempre me passou uma sensação de acolhimento, desde o primeiro momento. Eu percebi também uma preocupação de todos em tornar a experiência acadêmica mais acessível e super bem direcionada — diz.