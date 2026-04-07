Profissionais com pós-graduação têm salários até 255% mais altos

Desconto é válido para seis cursos de pós-graduação da Feevale. Andrieli Siqueira / Universidade Feevale

Com o aumento de brasileiros com diploma de graduação – o número de pessoas com nível superior triplicou nas últimas duas décadas e hoje contempla 18,4% da população adulta, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –, a pós-graduação se consolidou como um diferencial importante para quem busca protagonismo e sucesso no mercado.

– A graduação dá uma visão mais ampla da ocupação escolhida, enquanto a pós-graduação entra de forma mais específica em determinada área da profissão. Hoje, é importantíssima para quem deseja se destacar no mundo do trabalho, pois ajuda o profissional a se manter atualizado e competitivo – explica o reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa.

Vantagens de ter uma pós-graduação

A pós-graduação pode influenciar diretamente em diversos aspectos da vida profissional, impactando as oportunidades no mercado de trabalho, o desenvolvimento de carreira e até o crescimento financeiro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Semesp, profissionais pós-graduados têm salários de 150% a 255% mais altos do que os de colegas que só possuem a graduação no currículo.

Outro fator importante é a estabilidade no trabalho. Um estudo realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) mostra que mesmo em períodos de retração econômica – como os registrados em 2015, 2016 e 2020, quando houve queda do Produto Interno Bruto (PIB) –, o emprego entre profissionais com pós-graduação seguiu em expansão, contrariando o desempenho negativo observado no mercado de trabalho em geral.

– Ter uma pós-graduação é um fator estratégico para o desenvolvimento de carreira e também um diferencial competitivo. Trata-se de uma formação que contribui muito para o sucesso dos profissionais – destaca reitor.

Mestrado ou MBA: como escolher?

A pós-graduação aborda assuntos específicos dentro de áreas mais amplas da graduação. Por isso, é possível encontrar um amplo leque de cursos à disposição. Eles são divididos em dois modelos diferentes: especialização e Master in Business Administration (MBA).

– Normalmente, os cursos de especialização têm 360 horas de carga horária e são mais indicados para quem terminou a graduação há pouco tempo e deseja se aprofundar em uma área específica. O MBA, por sua vez, costuma ter duração um pouco maior e, geralmente, é recomendado para pessoas que já têm alguma experiência profissional em determinada atividade – diz o reitor da Universidade Feevale.

Pós-graduação com 60% de desconto

A Universidade Feevale lançou uma campanha especial que oferece 60% de desconto no valor total de diversas pós-graduações em modelo EAD. Válida para novos ingressantes que se matricularem até 30 de abril (mediante disponibilidade de vagas), a condição especial contempla os seguintes cursos:

ESG e Gestão Corporativa (MBA);

Gestão de Processos Industriais (MBA);

International Business Strategy (MBA);

Gestão Empresarial (Especialização);

Gestão Esportiva (Especialização);

Processos de Inovação (Especialização).

O reitor destaca que todas as opções EAD utilizam materiais próprios desenvolvidos por professores da Feevale. Como o profissional que conduz a aula é quem criou o conteúdo, há maior facilidade no processo de ajudar o aluno a compreender o assunto e a se aprofundar nos temas.