Início do ano letivo: como facilitar a adaptação dos alunos em uma nova escola

Programação envolve atividades lúdicas, recreativas e de convivência. Camila Azambuja, Victoria Fortes e Rubia Markuat / Divulgação

Iniciar o ano letivo em uma nova escola é um grande marco na vida estudantil. No entanto, é natural que, junto à empolgação, surjam sentimentos de insegurança e ansiedade. Para transformar esse desafio em uma experiência positiva e facilitar a transição escolar, a Educação Adventista desenvolveu o Acolhe Mais.

– A iniciativa nasceu da percepção de que crianças vindas de instituições com estruturas menores podem se sentir desorientadas em colégios de maior porte. Por isso, o objetivo é que o aluno já conheça os principais espaços e os professores antes mesmo do primeiro dia de aula – explica a coordenadora pedagógica da Educação Adventista no Norte do Rio Grande do Sul e idealizadora do projeto, Celi Lima.

Descubra detalhes do Acolhe Mais e como ele ampara os novos estudantes.

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Projeto pedagógico

O Acolhe Mais ocorre estrategicamente antes das aulas, em janeiro, permitindo que os novos alunos recebam atenção exclusiva. Os pais participam de reuniões para conhecer a metodologia e a filosofia da rede, além da equipe administrativa da unidade. Em paralelo, os estudantes exploram os espaços da escola em tours guiados pelos “Amigos Acolhedores” – veteranos que atuam como mentores.

Adaptação humanizada

A iniciativa pedagógica visa fortalecer a adaptação de alunos e familiares com acolhimento, afeto e segurança emocional. Por meio da integração antecipada, o projeto fortalece o desenvolvimento socioemocional dos estudantes e reduz os desconfortos comuns a essa transição.

– Preparamos o colégio para que esse momento se assemelhe a uma festa. O projeto oportuniza a criação de vínculos não apenas entre os alunos, mas também entre pais e professores, trazendo tranquilidade ao momento de inserção em um novo ambiente escolar – destaca o diretor do Colégio Adventista de Novo Hamburgo, Antonio Barreto.

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Impacto coletivo

As ações personalizadas desenvolvidas no Acolhe Mais permitem que as famílias participem ativamente de um momento importante para os filhos. Já para os alunos, a oportunidade de criar conexões antes do início das aulas reflete diretamente em seu bem-estar e no senso de pertencimento à comunidade escolar.

– O fato de as crianças conhecerem os novos amiguinhos em um ambiente no qual os pais podem estar presentes traz uma segurança enorme – diz a mãe de alunas da rede, Daniele Pereira.

– Podemos fazer amizade antes de entrar na sala de aula, o que tira aquela sensação de nervoso – conta a aluna Tiffany Vitória, de 11 anos.

Programação temática

Além do suporte emocional, são realizadas atividades lúdicas, recreativas e de convivência, como oficinas de pintura, futebol, brinquedos infláveis e lanches especiais. A partir dessas dinâmicas, os estudantes começam a desenvolver vínculos de maneira natural e criam memórias positivas associadas à escola.

– Eu amei! Fiz pintura e chaveiro, mas o que mais gostei foi o toboágua com água quentinha – lembra a aluna Isabella Luiza, de 7 anos.