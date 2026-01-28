Novo campus amplia oferta de graduações alinhadas às demandas do mercado de trabalho 

Ultec School promove ambientes planejados para estimular a aprendizagem prática e a colaboração entre estudantes de diferentes áreas. Ultec School / Divulgação

Cada vez mais brasileiros estão sendo contratados por empresas no exterior. O Brasil ocupa o 5° lugar entre os países com maior número de pessoas em empresas internacionais, conforme indica o Relatório Global de Contratações Internacionais de 2024. Estados Unidos, Suíça e Reino Unido lideram a lista dos países que mais contrataram talentos brasileiros em 2024, sendo a remuneração em moeda estrangeira um dos principais atrativos para quem vive no Brasil. Pensando nisso, a Ultec School, novo campus da Ulbra Canoas, disponibiliza quatro opções de cursos de graduação: Jornalismo, Marketing, Administração e Ciência da Computação.

Entre os principais fatores que despertam o interesse de outros países pelos brasileiros, estão a criatividade, a resiliência e a adaptabilidade, conforme revela a pesquisa. No entanto, a mestre em Educação e coordenadora do curso de Administração, Márcia Abreu, ressalta que existe uma barreira nos processos seletivos.

— Tanto na disciplina de Business English, quanto na de Leadership, trazemos simulações de entrevistas em inglês, nas quais são abordados aspectos comportamentais e profissionais. Assim, preparamos os estudantes para as principais perguntas feitas nesses momentos — contextualiza a especialista em Gestão e Desenvolvimento Humano.

Qualificação é o maior diferencial

Pelo menos 86% das lideranças afirmam enfrentar dificuldades para contratar profissionais. A pesquisa feita pela consultoria de squads-as-a-service (equipe de desenvolvimento tecnológico alocada em outras empresas), BossaBox revela um cenário desafiador na busca por talentos das áreas de Produto e Tecnologia. Segundo o estudo, 32% dos entrevistados atribuem essa dificuldade à escassez de candidatos qualificados.

— A profissão de programador não exige um “registro profissional”. No entanto, como Tech Lead (profissional responsável em liderar a equipe técnica no time de desenvolvimento de software), eu consigo ver claramente a diferença de uma pessoa que passou por uma boa universidade. Às vezes, as duas pessoas conseguem resolver o mesmo problema, mas aquela que tem maior embasamento teórico , normalmente encontra soluções de forma mais eficiente — explica o professor de algoritmos da graduação em Ciência da Computação, Jean Pinzon.

Conforme a metodologia de ensino da instituição, mais de 70% da grade curricular dos cursos é composta por atividades práticas. Diante disso, Pinzon adianta que desde o primeiro semestre os alunos terão contato com exercícios reais do mercado, trabalhando em desafios enfrentados ao longo da carreira dos professores. Por isso, o Tech Lead, que atua em uma empresa localizada no Vale do Silício, destaca que a proposta das aulas é oferecer ferramentas para que os graduandos dominem os principais pilares da área — como algoritmos, programação, inteligência artificial e dados — sem limitar sua atuação a um único segmento.

Sucessão familiar e empreendedorismo

Além dos pontos mencionados, Márcia revela que a graduação em Administração mantém as diretrizes tradicionais do curso, com aulas essenciais para a formação -como práticas empresariais e comportamento organizacional, com foco no desenvolvimento da liderança. Ao mesmo tempo, o currículo destaca temas relacionados ao empreendedorismo e à sucessão patrimonial. A coordenadora cita como exemplo a disciplina “Meu CNPJ”, disponível em todos os cursos da Ultec School.

— Essa aula introduz o aluno ao universo do empreendedorismo desde o início da graduação. Outro eixo relevante é o planejamento de sucessão e legado, tema cada vez mais presente em empresas familiares e organizações de médio porte. Tudo isso porque queremos formar profissionais capazes de empreender, liderar equipes ou atuar em empresas de qualquer porte, com visão estratégica e responsabilidade — afirma.

Segundo ela, os estudantes concluem a graduação em Administração aptos a compreender a gestão de um negócio, ao mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade de identificar oportunidades de mercado e trabalhar em equipe, formando cidadãos completos.

Aprendendo comunicação com executivos

“Conectar a teoria acadêmica à realidade do mercado de trabalho para obter um aprendizado mais significativo e atualizado.” Com essas palavras, o gerente de Relações Institucionais da Ulbra e coordenador da nova educação executiva empresarial, Alessandro Souza, explica que o curso de Marketing da instituição prepara os alunos de forma similar a um MBA , ao adotar metodologia objetiva e prática, desenvolvendo habilidades comportamentais e técnicas.

— Costumo chamar a graduação de MBA, pela capacidade do curso em preparar os alunos para os desafios do dia a dia, unindo conhecimento técnico e a vivência de executivos experientes. Sem falar na possibilidade de networking com esses profissionais. Eu, por exemplo, já contratei alunos após acompanhar sua evolução em sala de aula — relata o doutor em Comunicação.

Segundo Souza, as disciplinas focadas em estratégia, comportamento do consumidor, análise de dados e tomada de decisão fazem com que o grande diferencial do currículo seja a profundidade dos temas trabalhados ao longo do semestre. Aliado a isso, a infraestrutura da instituição dialoga com tecnologia, marketing e dados, sem abrir mão da formação ética, crítica e técnica da profissão.