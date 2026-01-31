Instituição de ensino gaúcha prioriza o desenvolvimento emocional e social dos alunos 

Rede de Educação Adventista conta com 25 unidades no Rio Grande do Sul. Educação Adventista / Divulgação

A busca por uma escola que ofereça um ambiente seguro, no qual crianças e adolescentes possam criar, aprender e se desenvolver, é uma preocupação constante de pais e responsáveis. Alinhado a esse cuidado está também a vontade de participar de forma mais ativa do cotidiano escolar das necessidades das famílias.

Nesse contexto, a Educação Adventista tem como premissa unir excelência acadêmica e valores cristãos, com o objetivo de oferecer uma formação integral aos estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e médio. A preocupação em garantir ensino de qualidade aliado a um ambiente seguro foi determinante para a escolha de Jhones Dornelles e de sua esposa, Tameisi Dornelles. Pais de duas filhas, o casal mantém uma relação com a Escola Adventista de Caxias do Sul e com seu projeto pedagógico há mais de 15 anos.

— Sempre conversamos sobre a importância de encontrar um lugar que oferecesse uma boa educação, mas que fosse, além disso, um espaço seguro, onde pudéssemos ficar tranquilos. A criança passa boa parte do tempo na escola, então esse ambiente precisa ser uma extensão da família — diz Jhones.

Valores cristãos

Assim como a segurança e a qualidade do ensino, os valores praticados pelas instituições de ensino também são fundamentais para as famílias. A espiritualidade e os princípios cristãos são a âncora que norteia a atuação da Educação Adventista. Dentro e fora da sala da aula, a instituição trabalha valores como família, honestidade, respeito, solidariedade, cidadania responsável, crescimento espiritual e confiança em Deus.

Para os pais, a escolha pela Educação Adventista envolve um conjunto de propósitos que começando pela ética cristã. Em sala de aula, a professora do segundo ano do ensino fundamental do Colégio Adventista de Porto Alegre, Daiane Havemann, trabalha com os chamados "frutos do espírito”, como bondade, domínio próprio, respeito e amor. Docente da rede há mais de 20 anos, ela acredita que o diferencial da instituição está na integração entre escola e família, essencial para o desenvolvimento integral dos alunos.

— No início do ano, já aviso aos pais que faço visitas às casas dos alunos. Esse é um diferencial importante, pois, ao conhecer a realidade das famílias, criamos uma relação mais próxima. Quando os pais permitem que eu entre em seus lares, posso conhecer a realidade deles e eles conhecem quem é a Daiane fora da escola. Às vezes, eles nos acham bravas ou sérias demais, mas quando entramos na casa deles, tudo muda. Compreendo que existem dois lugares de sustentação: quando estou próxima à família, os filhos entendem que escola e pais estão andando juntos — diz.

A família de Jhones e Tameisi Dornelles é cristã, e, por isso, optar pela Educação Adventista está alinhada aos princípios nos quais o casal acredita. Segundo eles, os valores cristãos são claramente vivenciados na escola, e os reflexos desse ensino são perceptíveis no dia a dia das filhas.

— Temos duas filhas: a mais velha estudou lá por dez anos, e a mais nova está agora. Proporcionar a mesma educação para a segunda filha nos deixa felizes, porque vimos o quanto isso foi fundamental para o desenvolvimento da mais velha — conta Jhones.

Excelência no ensino e formação integral

A formação integral oferecida pela Educação Adventista vai além da sala de aula. Com infraestrutura moderna, professores qualificados e materiais didáticos exclusivos, a instituição estimula a aprendizagem e amplia as possibilidades de desenvolvimento dos estudantes.

A aluna Manoela Souza Piumato afirma que ama estudar na Escola Adventista de Canudos, principalmente pela variedade de atividades oferecidas, como aulas no laboratório, uso da biblioteca e ensino de idiomas, entre outros. Para ela, o aprendizado acontece de diferentes formas, tornando o processo mais dinâmico e envolvente.

— Todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu gosto muito de aprender outra língua, é muito divertido, e a teacher vem todos os dias para a gente fazer várias atividades em inglês. Também aprendemos sobre cultura, e tudo acontece com muito carinho, tanto da professora quanto dos colegas. Brincamos bastante, é muito legal e acolhedor — relata.

Relacionamento com pais e alunos

A proximidade entre famílias e professores é uma das marcas da Educação Adventista. Esse relacionamento fortalece o processo de aprendizagem e transforma pais e responsáveis em parceiros ativos da escola. Para estimular esse vínculo desde o início do ano letivo, Daiane Havemann presenteia as famílias com uma Bíblia personalizada, que incluí uma foto da família acompanhada de uma imagem de Jesus os segurando.

— As famílias ficam encantadas. No final do ano, realizamos um piquenique com as duas turmas e os familiares. Fazemos um "caça ao tesouro", no qual os alunos utilizam a Bíblia para encontrar pistas por meio de versículos. Ao final, encontram uma caixinha de promessas personalizada com o nome do aluno — explica a professora.

O carinho da escola com os pais foi sentido por Jhones e Tameisi desde o início. Segundo o pai, a proximidade com professores e funcionários contribuiu significativamente para o desenvolvimento social da filha mais velha, que hoje canta em cultos e eventos, um talento descoberto e incentivado no "coração" da escola.