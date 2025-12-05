Ranking reconhece Unisinos como a quarta melhor universidade do Estado

Unisinos é destaque no RUF 2025. Universidade Unisinos / Divulgação

A Unisinos foi novamente reconhecida pelo Ranking Universitário Folha 2025 (RUF), como uma das melhores instituições de ensino superior (IES) do Brasil. A Universidade do Vale dos Sinos ocupa a quarta posição na pesquisa entre as melhores do Rio Grande do Sul. A pesquisa, realizada em mais de 200 IES no país, avalia cinco indicadores: ensino, mercado, inovação, internacionalização e pesquisa das universidades públicas e privadas. Estes atributos fizeram com que ela fosse certificada como a quarta melhor instituição do Brasil e a segunda melhor instituição privada do RS.

Com mais de 50 anos de história e fundada nos princípios da tradição jesuíta, a Unisinos se consolida como uma referência nacional e internacional em ensino. Essa conquista reforça o compromisso da instituição com a excelência acadêmica em todas as suas dimensões.

— A Universidade é muito mais do que um conjunto específico de cursos ou de áreas; é um ecossistema que se relaciona com a sociedade, com as empresas e com o mercado. E quando alcança esse tipo de reconhecimento, mostramos uma das principais entregas que uma universidade pode dar para a sociedade: uma formação de relevância e de alto impacto — afirma o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais, Gustavo Borba.

Formação integral

No ranking, 17 cursos da Unisinos foram classificados como os melhores do RS entre as universidades privadas: Arquitetura e Urbanismo, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito, Design, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Filosofia, Física, Letras, Nutrição e Relações Internacionais.