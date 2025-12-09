Método de estudo japonês pode auxiliar seus filhos a aproveitarem melhor as férias

Rede está presente no Rio Grande do Sul há mais de 30 anos. Kumon / Divulgação

Períodos de férias escolares costumam ser vistos como um alívio para as crianças, que saem da rotina da sala de aula. Esse intervalo, no entanto, pode trazer consequências significativas. De acordo com uma pesquisa da National Summer Learning Association (NSLA), os alunos perdem cerca de dois meses de avanço em matemática durante o período, enquanto em leitura e escrita o prejuízo chega a três meses.

Para contornar esse cenário, o Kumon se apresenta como alternativa. Criado em 1954 pelo professor Toru Kumon, o método japonês de estudo permite que cada aluno mantenha seu próprio ritmo de aprendizagem, inclusive durante os períodos de recesso escolar.

Antes das férias, a equipe do Kumon realiza reuniões com as famílias para definir cronogramas de estudo personalizados. Como o método é individualizado, cada aluno recebe um planejamento adaptado à sua rotina.

A carga de exercícios pode ser reduzida, por exemplo, de 10 folhas diárias para cinco. Também existe a possibilidade de realizar o estudo de forma híbrida, com aulas presenciais e online.

– Tive uma aluna que estudou nas férias por incentivo da mãe. Ao fim do período, perguntei como tinha sido a experiência e ela respondeu: “Professora, eu não gosto de fazer tarefa nas férias, mas as minhas médias nas primeiras avaliações escolares foram lá em cima; nunca aconteceu isso antes”. Esse episódio mostra como a continuidade faz diferença. Não é mágica. É dedicação – conta a orientadora da unidade do Kumon Protásio Alves, em Porto Alegre, Rosimeire Domingues.

O método Kumon

O Kumon é estruturado para desenvolver a autonomia e o autodidatismo do aluno. O avanço é individual: cada estudante progride no seu próprio ritmo.

O material é autoinstrutivo, dividido em estágios graduais, e abrange conteúdos que vão da pré-escola ao nível universitário. O aluno só avança para o próximo nível após o anterior ser totalmente dominado. Isso garante que o conteúdo seja aplicado conforme o real conhecimento do estudante, e não de acordo com a idade ou série escolar.

Ao todo, o método oferece três disciplinas, cada uma com objetivos específicos:

Matemática: vai da contagem aos conteúdos de ensino superior, como derivadas e integrais, sempre com foco na agilidade de cálculo e no raciocínio lógico;

Português: inicia com a alfabetização e prioriza leitura, interpretação de textos e capacidade de síntese, além do desenvolvimento da leitura crítica, levando o aluno a conseguir gerar seu próprio ponto de vista;

Inglês: alfabetiza em inglês e constrói uma base sólida para o futuro, com vocabulário, compreensão e pronúncia desenvolvidos de forma leve , por meio de áudios gravados por falantes nativos e prática diária.

Rotina diária

O processo começa com uma avaliação que define o ponto de partida de cada aluno, sempre em um nível que ele consiga realizar sem dificuldade. Essa etapa permite observar suas capacidades provisórias e montar uma programação individualizada.

– Na prática, o aluno frequenta a unidade duas vezes por semana. Ele chega, entrega as atividades feitas em casa, realiza o estudo do dia e tira dúvidas com a equipe. Nos demais dias, realiza em casa lições previamente organizadas, garantindo o estudo contínuo. Essa é a base do nosso método – explica a orientadora da unidade do Kumon de Farroupilha, Tatiana Amaral.

Todas as atividades podem ser feitas de duas formas: no papel, como tradicionalmente ocorre há mais de 60 anos, ou na versão digital do mesmo material via tablet, através do aplicativo Kumon Connect. A principal diferença está no acompanhamento.

– No papel, o orientador só consegue avaliar o rendimento quando o estudante retorna à unidade, enquanto no formato digital o material é enviado em tempo real, permitindo que a equipe corrija diariamente, devolva para o aluno e ajuste imediatamente a programação conforme o desempenho – afirma a orientadora da unidade do Kumon Marechal Rondon, em Canoas, Neiva Caputo.

Benefícios além do estudo

O Kumon vai além do aprendizado acadêmico, desenvolvendo habilidades como autodisciplina, concentração, raciocínio lógico, independência, responsabilidade e autoconfiança. Os alunos aprendem a organizar melhor o tempo, fortalecer hábitos de estudo e enfrentar desafios dentro e fora da sala de aula.

– Kumon é para a vida. A arte de aprender e focar no estudo ajuda o aluno não apenas na disciplina escolhida, mas em qualquer desafio futuro. Matemática desenvolve foco e cálculo mental; português fortalece leitura e interpretação; e inglês amplia o vocabulário e facilita a comunicação em diferentes contextos. Essa autonomia se reflete na confiança para agir e decidir em diversas situações – ressalta Tatiana.

É válido destacar que o método exige persistência, paciência e constância, e o sucesso depende do trabalho conjunto entre aluno, família e orientador. O objetivo é que o estudo se transforme em resultados duradouros e na construção de um indivíduo autônomo e confiante.

Como se matricular

Para fazer parte do Kumon, o primeiro passo é agendar uma entrevista individual, durante a qual o aluno realiza um teste gratuito para identificar suas necessidades e seu nível de conhecimento. Para isso, basta seguir esses passos simples:

A matrícula pode ser feita em qualquer época do ano, sendo as férias escolares uma oportunidade estratégica para recuperar e fortalecer as habilidades que se mostraram frágeis no período letivo.

Como o método não depende de turmas ou calendários escolares, o aluno pode começar imediatamente e avançar no próprio ritmo, escolhendo uma ou mais disciplinas conforme sua necessidade.