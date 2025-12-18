Diploma de graduação no Brasil pode significar até 140% a mais no salário

Ultec School contará com cursos de Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo. Ultec School / Divulgação

Brasileiros que concluem o ensino superior tendem a ganhar cerca de 140% a mais do que outros com o ensino médio, segundo o relatório Education at a Glance (EaG) 2025 , produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No entanto, o diploma, por si só, já não é mais suficiente para atender às demandas do mercado. Empresas têm buscado profissionais que vão além da formação acadêmica tradicional, com capacidade de liderar equipes, empreender e enfrentar problemas reais desde o primeiro dia de trabalho.

Diante desse contexto entre a formação acadêmica e as exigências do mercado, surge a proposta da Ultech School, o novo polo de ensino da Ulbra em Canoas. Conforme afirma o vice-presidente da Ulbra e co-fundador da Ultech School, Tarik Deus, o lançamento da faculdade marca a chegada de uma proposta inédita no Rio Grande do Sul, voltada à formação de líderes nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Marketing e Jornalismo.

— Não queríamos criar mais uma faculdade. Queríamos criar um ambiente onde jovens se tornam protagonistas do mercado, não apenas candidatos a emprego — afirma Tarik.

Infraestrutura profissional

Com atividades práticas desde o início da graduação, os quatro cursos oferecidos pela instituição abrangem as áreas de tecnologia, comunicação e negócios. A proposta pedagógica se baseia em metodologias ativas, nas quais os estudantes participam de exercícios de aplicação no contraturno e desenvolvem projetos que reproduzem situações do mercado de trabalho.



Nesse sentido, a estrutura da instituição foi concebida para aproximar a formação acadêmica da rotina profissional. Diferentemente do modelo tradicional, o campus reúne estúdios profissionais de TV e rádio, redação de jornalismo equipada, agência de marketing 360, laboratórios de TI e robótica, além de um hub de inovação voltado ao desenvolvimento de startups.

— Os alunos não simulam, eles operam. Produzem conteúdo real nos estúdios, atendem clientes reais na agência, desenvolvem tecnologia real nos labs. É aprender fazendo, desde o primeiro semestre — explica Tarik.

Construção de portfólio desde o início

Especialistas apontam que as empresas têm priorizado, cada vez mais, candidatos capazes de demonstrar experiência prática e perfil resolutivo. Para atender a essa demanda, a Ultech School estrutura, desde o primeiro semestre, um conjunto de entregas que passa a compor o portfólio dos estudantes, incluindo análises de mercado, protótipos funcionais, campanhas de marketing, matérias jornalísticas produzidas nos estúdios de TV e rádio da faculdade, assim como projetos de TI e robótica.

— Dessa forma, quando o estudante se formar, ele não vai sair apenas com diploma, mas com um portfólio robusto de projetos reais, produção de conteúdo profissional e, muitas vezes, com uma startup funcionando — diz.

É justamente dentro dessa lógica de aprendizado aplicado que surge um dos principais diferenciais da Ultech School: o Hub de Inovação. O espaço incentiva que os alunos transformem ideias em negócios reais, oferecendo suporte contábil e jurídico, além de contar com a mentoria de empreendedores e investidores.

— Eles podem testar, pivotar, lançar. E, ao final do projeto da turma fundadora, vamos investir até R$ 1 milhão na melhor startup criada dessa primeira turma. A Ultec é a primeira escola de liderança do Sul do Brasil a oferecer investimento real em projetos de alunos, antecipando a entrada desses jovens no mercado não como estagiários, mas como empreendedores — revela Tarik.

Trilhas de liderança e people skills

Segundo uma enquete do LinkedIn, feita pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half, as habilidades socioemocionais e a capacidade de autogestão, se tornaram um dos fatores determinantes na hora da contratação. A inteligência emocional, a comunicação eficaz e a capacidade de inspirar estão entre as competências interpessoais mais valorizadas no mercado atual.

Para auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades, os estudantes da Ultec School contam com a mentoria de profissionais do mercado e um modelo de ensino que prevê turmas reduzidas (com até 40 alunos), visando devolutivas mais frequentes. A instituição revela que este modelo de ensino facilita a identificação rápida de dificuldades e promove o apoio direto ao desenvolvimento acadêmico e profissional.

— Não queremos formar 200 alunos por sala. Queremos formar líderes que conheçam seu potencial, suas dificuldades e saibam onde precisam evoluir.

Assim, além das competências técnicas, a Ultec School desenvolve trilhas específicas de liderança, oratória, negociação e empreendedorismo — o que auxilia na formação de profissionais completos que sabem liderar equipes, comunicar ideias e criar oportunidades.

— O líder de hoje precisa ser técnico, mas também precisa saber se comunicar, negociar, inspirar. Essas habilidades não aparecem naturalmente, precisam ser desenvolvidas de forma estruturada — explica Tarik.

Pensamento voltado à inovação

Com o avanço da Inteligência Artificial (IA) e de outras tecnologias, empregadores têm priorizado profissionais capazes de operar e interpretar essas ferramentas. No entanto, um estudo feito pela consultoria AfferoLab, revela que 43% dos recrutadores não conseguem preencher vagas de emprego por falta de competências específicas dos candidatos.

Pensando em atender a demanda do mercado, a Ultec School disponibiliza laboratórios equipados para trabalhar com IA, análise de dados, robótica e tecnologias emergentes, integrando essas ferramentas no dia a dia dos quatro cursos.