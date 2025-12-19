Descubra como se requalificar para um mercado em constante transformação

Relatório revela que carreiras em tecnologia e saúde devem crescer, enquanto funções operacionais recuam. Drazen / AdobeStock / Divulgação

O mercado de trabalho vem passando por transformações que devem influenciar praticamente todos os setores. O relatório Future of Jobs , de 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta que 59% dos trabalhadores no mundo precisarão adquirir novas competências até 2030, um movimento impulsionado por tecnologia, novos modelos de negócios e demandas ambientais. O estudo também projeta a criação de 170 milhões de novas vagas de emprego – envolvendo habilidades tecnológicas juntamente com habilidades humanas, como as cognitivas e colaborativas – enquanto outras funções tendem a se transformar ou desaparecer.

Requalificação para novas demandas

Diante desse cenário, a Universidade do Vale dos Sinos lançou a Nova Pós Unisinos . A proposta, segundo a gerente de Desenvolvimento de Produtos da Diretoria de Educação Continuada da Unisinos, Victoria Kern, está conectada ao mercado, abrindo espaço para profissionais mais versáteis e preparados para aprender continuamente.

— Trabalhamos com os formatos semipresencial, presencial e EaD ao vivo. As formações combinam aulas síncronas, conteúdo assíncrono e encontros presenciais mensais, com duração de 12 meses. O objetivo é garantir uma jornada atual, aplicável e adequada ao ritmo de cada estudante — explica.



Com mais de 17 cursos apresentados em duas etapas e distribuídos nas áreas de Saúde, Tecnologia, Gestão, Criatividade, Direito e Humanidades, a instituição foca na trabalhabilidade, flexibilidade e em experiências conectadas ao cotidiano profissional, independente da região do Rio Grande do Sul.

Networking e conexão ao vivo

Independentemente da modalidade, os estudantes terão acesso a eventos que aproximam empresas e profissionais, ampliando oportunidades de desenvolvimento e empregabilidade. Isso é o que revela o diretor de Educação Continuada da Unisinos, Eduardo Senise, ao indicar que a procura por uma pós segue três motivações principais: o aumento de salário ou promoção, a transição de carreira ou o desejo de empreender.