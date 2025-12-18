Conheça o modelo pedagógico que vem se destacando no ensino gaúcho 

Para muitas famílias, o fim do ano letivo abre espaço para uma dúvida recorrente sobre o próximo período: onde matricular os filhos? A decisão vai além do currículo escolar e envolve entender como a instituição acolhe, orienta e favorece o desenvolvimento no dia a dia. Prova disso é que, conforme uma pesquisa do portal Melhor Escola, segurança, localização e metodologia de ensino estão entre os pontos que mais influenciam os pais nessa escolha.
Diante desses critérios, o Instituto Ivoti, localizado na região do Vale dos Sinos, aposta em uma abordagem humanizada desde os primeiros anos da vida escolar. Segundo o diretor Júnior Tiago Ben, esse modo de trabalhar influencia diretamente a formação integral das crianças e dos jovens, reforçando o bem-estar e a autonomia.
– Aqui, os estudantes aprendem além da sala de aula. Eles convivem com a natureza e circulam por espaços que favorecem vínculos e novas conexões – afirma.
De acordo com Ben, o trabalho desenvolvido no Instituto Ivoti integra conhecimento, cuidado e oportunidades que tornam a experiência acadêmica mais completa para toda a comunidade escolar. As práticas adotadas estimulam a participação e favorecem o crescimento individual, resultando em um modelo que acompanha as transformações e demandas das novas gerações.
Confira alguns aspectos que evidenciam esse diferencial:
1. Atividades que despertam novos interesses
As propostas extracurriculares ajudam os estudantes a aprender de novas maneiras e a descobrir interesses diferentes. Artes, esportes e estudo de idiomas fazem com que muitos permaneçam mais tempo na escola, convivendo com os colegas e participando de atividades que despertam curiosidade.
2. Professores que seguem aprendendo
A instituição adota um processo contínuo de qualificação dos profissionais, oferecendo preparo e suporte para que cada educador esteja preparado para atender a turma de maneira consistente.
– O professor é quem media, mobiliza e apresenta um mundo de oportunidades por diferentes “janelas”. Promover um bom ambiente para a atuação, com uma formação que contribua para seu aperfeiçoamento, é determinante para que ele possa fazer a diferença na vida dos jovens – salienta Ben.
3. Convivência que fortalece vínculos
O encontro entre estudantes de diferentes cidades e vivências favorece relações baseadas no respeito e na cooperação. Essa troca diária fortalece o senso de pertencimento e contribui para que todos se reconheçam como parte da comunidade escolar.
Vale ainda ressaltar que o clima escolar do Instituto Ivoti se destaca pelo acolhimento, aproximando estudantes, famílias e profissionais em torno de um mesmo propósito: aprender com confiança.
– Buscamos que cada estudante se sinta visto, respeitado e seguro para desenvolver suas potencialidades – explica Ben.
4. Espaços que estimulam o desenvolvimento contínuo
Para a instituição, educar significa estar presente em cada fase da vida escolar, com cuidado, atenção e boas práticas de ensino. Essa proposta se manifesta, por exemplo, na estrutura do campus.
Com seis hectares de área, o espaço arborizado do Instituto Ivoti chama atenção logo no primeiro contato. Os espaços externos acolhem tanto atividades orientadas quanto momentos espontâneos, oferecendo oportunidades para que crianças e jovens utilizem cada ambiente para o convívio, estudos em grupo ou momentos de concentração. Voltado à formação integral dos alunos, o campus também reúne laboratórios, biblioteca e salas específicas, estruturadas para apoiar a experimentação, a investigação e novas descobertas.
– Unimos tradição, inovação e um conjunto de oportunidades que acolhem e fortalecem nosso trabalho. E investir em infraestrutura é garantir condições para um processo educativo significativo e motivador. Desde muito cedo, estimulamos os estudantes a valorizar o ambiente em que estão inseridos, observando cada espaço de convivência e a natureza que os cerca – conclui Ben.