Conheça o modelo pedagógico que vem se destacando no ensino gaúcho 

Salas amplas do Instituto Ivoti apoiam projetos criativos e experimentações. Instituto Ivoti / Divulgação

Para muitas famílias, o fim do ano letivo abre espaço para uma dúvida recorrente sobre o próximo período: onde matricular os filhos? A decisão vai além do currículo escolar e envolve entender como a instituição acolhe, orienta e favorece o desenvolvimento no dia a dia. Prova disso é que, conforme uma pesquisa do portal Melhor Escola, segurança, localização e metodologia de ensino estão entre os pontos que mais influenciam os pais nessa escolha.

Diante desses critérios, o Instituto Ivoti, localizado na região do Vale dos Sinos, aposta em uma abordagem humanizada desde os primeiros anos da vida escolar. Segundo o diretor Júnior Tiago Ben, esse modo de trabalhar influencia diretamente a formação integral das crianças e dos jovens, reforçando o bem-estar e a autonomia.

– Aqui, os estudantes aprendem além da sala de aula. Eles convivem com a natureza e circulam por espaços que favorecem vínculos e novas conexões – afirma.

De acordo com Ben, o trabalho desenvolvido no Instituto Ivoti integra conhecimento, cuidado e oportunidades que tornam a experiência acadêmica mais completa para toda a comunidade escolar. As práticas adotadas estimulam a participação e favorecem o crescimento individual, resultando em um modelo que acompanha as transformações e demandas das novas gerações.

Confira alguns aspectos que evidenciam esse diferencial:

1. Atividades que despertam novos interesses

As propostas extracurriculares ajudam os estudantes a aprender de novas maneiras e a descobrir interesses diferentes. Artes, esportes e estudo de idiomas fazem com que muitos permaneçam mais tempo na escola, convivendo com os colegas e participando de atividades que despertam curiosidade.

2. Professores que seguem aprendendo

A instituição adota um processo contínuo de qualificação dos profissionais, oferecendo preparo e suporte para que cada educador esteja preparado para atender a turma de maneira consistente.



– O professor é quem media, mobiliza e apresenta um mundo de oportunidades por diferentes “janelas”. Promover um bom ambiente para a atuação, com uma formação que contribua para seu aperfeiçoamento, é determinante para que ele possa fazer a diferença na vida dos jovens – salienta Ben.

3. Convivência que fortalece vínculos

O encontro entre estudantes de diferentes cidades e vivências favorece relações baseadas no respeito e na cooperação. Essa troca diária fortalece o senso de pertencimento e contribui para que todos se reconheçam como parte da comunidade escolar.

Vale ainda ressaltar que o clima escolar do Instituto Ivoti se destaca pelo acolhimento, aproximando estudantes, famílias e profissionais em torno de um mesmo propósito: aprender com confiança.

– Buscamos que cada estudante se sinta visto, respeitado e seguro para desenvolver suas potencialidades – explica Ben.

4. Espaços que estimulam o desenvolvimento contínuo

Para a instituição, educar significa estar presente em cada fase da vida escolar, com cuidado, atenção e boas práticas de ensino. Essa proposta se manifesta, por exemplo, na estrutura do campus.

Com seis hectares de área, o espaço arborizado do Instituto Ivoti chama atenção logo no primeiro contato. Os espaços externos acolhem tanto atividades orientadas quanto momentos espontâneos, oferecendo oportunidades para que crianças e jovens utilizem cada ambiente para o convívio, estudos em grupo ou momentos de concentração. Voltado à formação integral dos alunos, o campus também reúne laboratórios, biblioteca e salas específicas, estruturadas para apoiar a experimentação, a investigação e novas descobertas.