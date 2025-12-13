Como incentivar uma alimentação saudável na infância? Veja guia

Guia Alimentar diz que pais e responsáveis não devem obrigar crianças a comer determinados alimentos ou utilizar recompensas para negociar o consumo. Educação Adventista / Divulgação

Quando você pensa em alimentação saudável durante a infância, o que você imagina? Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde , uma alimentação equilibrada começa desde o aleitamento materno. O documento, que já passou por inúmeras atualizações, aborda a qualidade da alimentação: o comer apreciando o alimento, a agricultura familiar, a educação nutricional nas escolas e a ingestão preferencial de alimentos não processados. Mas, na prática, como incentivar hábitos alimentares saudáveis desde a infância?

Segundo a Educação Adventista, a unidade escolar se tornou um espaço de transformação alimentar e de formação de valores. Isso porque a alimentação não garante apenas nutrientes: ela também forma memórias, vínculos e percepções sobre o ato de comer.

Conforme aponta o Guia Alimentar para a População Brasileira, na primeira infância, a criança observa os adultos e reproduz comportamentos. Já na fase pré-escolar, passa a compreender os contextos — como o horário da refeição, a função de cada alimento e até a ocasião em que um doce aparece. Dessa forma, essa etapa se torna tão decisiva, visto que as escolhas feitas entre 0 e 6 anos influenciam diretamente o consumo futuro de frutas, verduras, grãos e a rejeição a ultraprocessados.

1. Alimentos que devem ser evitados

Segundo os profissionais da Educação Adventista, parte essencial da metodologia de ensino é seguir rigorosamente as recomendações oficiais do Guia Alimentar. Entre os exemplos trazidos a rede de ensino inclui:

Não oferecer leite de vaca integral antes de um ano de idade (excesso de proteína e sódio).

antes de um ano de idade (excesso de proteína e sódio). O consumo do mel é contraindicado antes de 12 meses, uma vez que o sistema imunológico dos bebês ainda não está preparado para combater bactérias.

é contraindicado antes de 12 meses, uma vez que o sistema imunológico dos bebês ainda não está preparado para combater bactérias. Sucos não devem substituir a ingestão da fruta — a fibra perdida aumenta absorção da frutose e pode colaborar para hábitos desequilibrados.

não devem substituir a — a fibra perdida aumenta absorção da frutose e pode colaborar para hábitos desequilibrados. Alimentos ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas devem ser evitados – priorizar preparações caseiras e alimentos in natura.

2. O papel da escola na construção dos hábitos

Conforme a escola, o aprendizado alimentar também é pedagógico, por isso, os especialistas recomendam transformar o momento em uma atividade divertida. Com isso, a criança consegue experimentar novos sabores ao mesmo tempo, em que vivencia novas rotinas que reforçam escolhas positivas. Segundo ela, isso pode ser feito através do cardápio escolar onde os alimentos in natura são expostos oportunizando o experimentar e experienciar um novo alimento. Assim, como culinária experimental e horta escolar.

Nestes momentos, surgem conversas sobre a origem dos alimentos, assim como o respeito pelo próprio corpo. Os estudantes passam a comer com calma, reconhecer a saciedade, experimentar os diferentes tipos de alimentos sem pressão, reforçando comportamentos que, segundo o Ministério da Saúde, ajudam na formação de preferências alimentares duradouras.

3. Reforço de hábitos em casa

Para a Educação Adventista, é essencial construir uma rotina alimentar com horários regulares de alimentação. A partir disso, os responsáveis podem adicionar algumas outras regras que se adaptam a rotina de cada família: evitar comer assistindo telas; deixar frutas higienizadas e acessíveis para facilitar o consumo; convidar a criança a participar do preparo; demonstrar hábitos saudáveis. Conforme o guia ressalta, as crianças tendem a aprender por repetição — quanto mais enxergam adultos consumindo alimentos naturais, mais incorporam esse padrão.

4. Lanches equilibrados para diferentes idades

Através das medidas do Guia Alimentar, é possível criar combinações práticas e adaptadas as crianças. Exemplos:

Lanches com três elementos-chave: fruta + fonte de energia (bolacha simples, pão, bolo caseiro) + fonte de proteína (iogurte, amendoim).

Incentivo ao consumo de novos alimentos

Conforme o Guia Alimentar reforça, pais e responsáveis não devem obrigar nem negociar comida com recompensas, visto que essa atitude pode acabar gerando uma relação negativa da criança com o alimento. Os especialistas sugerem então apostar na apresentação repetida, aumentando a chance dos mais jovens experimentarem e, eventualmente, gostarem de novos sabores.