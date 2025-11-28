Universidade gaúcha apresenta metodologia de ensino inovadora 

Com salas modernas e um limite de 40 estudantes por curso, modelo de ensino da Ultec School foi inspirado em Stanford, Harvard e USC (University of Southern California) Ultec Ulbra / Divulgação

Uma pesquisa divulgada pela empresa de recrutamento e seleção, Robert Half , revelou que, em 2026, os profissionais mais demandados no mercado de trabalho serão aqueles que combinam tecnologia e habilidades humanas. Com salários a partir de R$ 9.000 reais, o estudo mostrou que o domínio de ferramentas como inteligência artificial (IA) generativa, aliado a experiência profissional, são fatores decisivos para a contratação.



O levantamento cobre oito áreas de atuação: tecnologia, finanças, engenharia, jurídico, vendas e marketing, mercado financeiro, seguros e alta gestão, com faixas salariais que variam de acordo com a experiência e o porte da empresa. Nesse contexto, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) lançou a Ultec School, que dialoga entre as áreas mais demandadas do mercado como tecnologia, comunicação e negócios.

Ao disponibilizar quatro cursos de graduação, o novo polo aposta em metodologias ativas, aprendizagem no contraturno e projetos que preparam os estudantes para desafios atuais. Segundo o vice-presidente da Associação Educacional Luterana do Brasil (AELBRA) e o co-fundador da Ultec School, Tarik Deus, o lançamento deste novo formato posiciona o Rio Grande do Sul como um novo polo de inovação educacional, capaz de formar, atrair e reter talentos preparados para os desafios contemporâneos.

— A Ultec School nasce de um amplo estudo internacional sobre as melhores práticas educacionais, incluindo visitas presenciais a instituições de excelência nos Estados Unidos (Stanford, USC, Columbia, NYU, Manhattan University) e no Oriente (University of Tokyo e Korea University). Esse movimento responde a uma necessidade urgente: elevar o padrão da graduação no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Sul — finaliza.

Funcionamento das aulas

Disponível para os cursos de Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo, a unidade acadêmica aposta em um método de ensino mais próximo e com até 40 estudantes por aula, focando em um aprendizado personalizado e de alta qualidade. Com aulas no turno da manhã, os alunos terão o contraturno para desenvolver atividades práticas, além de terem a chance de realizar mentorias, projetos experimentais, parcerias com grandes empresas e iniciativas de inovação.

— O contraturno na Ultec School foi estruturado para ser uma extensão qualificada da formação, e não apenas uma carga horária adicional. No dia a dia, o estudante pode esperar uma experiência prática contínua, orientada e conectada ao mercado. Assim, ele vivencia laboratórios, projetos reais, estudos de caso, desafios de inovação, simulações profissionais e atividades de aprofundamento que reforçam a aplicação imediata do conteúdo aprendido em sala — diz.

Tarik ainda revela que esse formato de ensino integral é acompanhado por uma prática inovadora, em que cada turma tem tutores dedicados ao acompanhamento individual dos alunos, tanto na evolução acadêmica quanto no cuidado com o bem-estar e a saúde mental. Instalado no prédio 16 do Campus da Ulbra, o polo oferece salas de aula em modelo auditório, poltronas conectadas, telas interativas e até um palco para treinos de oratória e pitches (apresentação breve e objetiva para defender um produto ou uma ideia).

Cursos com internacionalização

A vivência no exterior é apontada como uma das mais experiências mais relevantes para a satisfação profissional. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Ipsos, atualmente, 48% dos trabalhadores atribuem valor à internacionalização. Isso ocorre porque muitos enxergam esse movimento como uma oportunidade de assumir posições dentro da empresa com maior alcance global.

A Ultec School oferece a possibilidade de intercâmbio para os estudantes do polo, onde os graduandos podem escolher entre redes de ensino nos Estados Unidos e na Europa. Tudo isso pensando em atender a demanda do mercado e dos alunos para ampliar horizontes e as conexões globais dos estudantes.

Ao unir formação integral, experiências práticas, acompanhamento individualizado e oportunidades de internacionalização, o novo polo da Ulbra se posiciona como um ambiente onde os estudantes podem construir diferenciais reais para quem busca uma graduação alinhada às demandas atuais e futuras.

Saiba como se inscrever:

Veja como funciona o processo seletivo da Ultec School.

1. Vídeo de apresentação pessoal

O candidato envia um breve vídeo falando sobre sua trajetória, interesses e expectativas. São avaliadas a clareza na comunicação, a organização das ideias e a adequação à proposta.

2. Redação

Etapa para demonstrar argumentação, coesão e domínio da norma padrão da Língua Portuguesa por meio de um texto dissertativo.

3. Análise do Histórico Escolar

A instituição avalia a trajetória acadêmica do Ensino Médio, observando comprometimento, média geral e regularidade do desempenho.