Reposicionamento estratégico marca nova fase da FMP no ensino de Direito

Planejamento ficou a cargo do CEO da FMP, Daniel Quintana Sperb. FMP / Divulgação

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) inicia um novo ciclo estratégico que representa não apenas um reposicionamento institucional, mas também um avanço em identidade, propósito e expressão de marca. Sob o conceito “Somos a Evolução do Direito”, a instituição reforça o compromisso com a tradição acadêmica e com o desenvolvimento do pensamento jurídico, integrando inovação, ética e impacto social.

Segundo o presidente da FMP, Luciano de Faria Brasil, a atualização da marca acompanha a maturidade institucional e o cenário competitivo do ensino superior.

– Atualizar a marca foi uma decisão estratégica para alinhar a FMP ao nível real do nosso produto e à velocidade do ambiente competitivo. O reposicionamento permite entregar o que há de mais sofisticado em gestão, tecnologia e experiência educacional, com processos mais ágeis, serviços mais eficientes, suporte acadêmico robusto e um ambiente institucional alinhado às melhores práticas nacionais e internacionais. Estudantes e professores passam a contar com uma instituição mais moderna, preparada e orientada a resultados – afirma.

O novo posicionamento também destaca a excelência acadêmica. A FMP é a única faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul a receber o Selo OAB Recomenda por quatro edições consecutivas e já formou mais de 91% dos promotores de Justiça do Ministério Público do Estado, conforme dados oficiais. As pós-graduações da instituição influenciam gerações de operadores do Direito, consolidando uma tradição de mais de 40 anos.

Evolução do Direito

A condução do processo de reposicionamento ficou a cargo do CEO da FMP, Daniel Quintana Sperb, que adotou uma abordagem baseada em dados, metodologias de design e análise de tendências. O objetivo, segundo ele, foi ampliar a força histórica da instituição e projetar sua atuação para um cenário mais contemporâneo.

O plano estratégico incorpora diferenciais que vão da excelência acadêmica e especialização jurídica ao desenvolvimento de novas capacidades organizacionais, alinhadas às demandas da sociedade e ao ecossistema jurídico.

A nova fase também consolida uma agenda de tecnologia e inovação. A FMP passa a operar com processos modernizados, integrações inteligentes e uso de inteligência artificial para apoiar decisões, otimizar fluxos internos, aprimorar a experiência dos estudantes e ampliar o impacto institucional. A expectativa é fortalecer a eficiência administrativa e ampliar o reconhecimento da instituição no ensino jurídico do Rio Grande do Sul.

Sperb destaca que o planejamento estratégico da FMP foi construído com base em sua metodologia autoral, desenvolvida a partir dos “4 Fatores Essenciais de Gestão Universitária”, um framework sistêmico já aplicado no reposicionamento de mais de 200 cursos no país.

Inspirado em modelos corporativos e práticas de grandes empresas de tecnologia, o Planejamento Estratégico 2026–2030 da FMP deu origem a quatro macroprojetos estruturantes que traduzem sua visão de futuro e organizam temas como inovação acadêmica, transformação digital, jornada do estudante, posicionamento de marca, eficiência operacional e inteligência de dados.

Na prática, PRISMA fortalece a cultura digital e transforma a FMP em uma instituição orientada por dados e IA; LUMEN reposiciona a formação jurídica com currículos contemporâneos e foco no Direito do futuro; AURORA atualiza a identidade institucional e consolida a relevância nacional da marca; e ETHOS qualifica a liderança e o modelo de gestão de pessoas, promovendo colaboração, confiança e uma cultura orientada a resultados.

– Juntos, esses quatro movimentos estruturam o novo ciclo estratégico da FMP e sustentam seu reposicionamento como uma escola jurídica inovadora, plural e de impacto nacional – completa o executivo.

Educação do futuro

O reposicionamento marca o início de um ciclo que pretende levar a FMP a um novo patamar de relevância. A visão da instituição é se tornar a principal referência em ensino jurídico no Brasil até 2030.