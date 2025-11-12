Por que ser professor? Carreira estável atrai novos talentos na região

Na Faculdade Instituto Ivoti, os alunos de licenciatura aprendem em conjunto, conectando estudo e prática desde os primeiros semestres. Instituto Ivoti / Divulgação

A formação de professores, ao que tudo indica, vive um momento decisivo — e promissor — no Brasil. Após anos de debate sobre qualidade, valorização e acesso, o novo marco regulatório do ensino superior redefiniu o caminho das licenciaturas, devolvendo ao centro da formação docente a prática presencial e o contato direto com a escola. A mudança vem em um contexto de crescente demanda por educadores qualificados, sobretudo em meio a projeções que indicam carência de profissionais em diversas áreas e regiões do país.

Entre as principais alterações definidas pelo Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, está a determinação de que nenhum curso de bacharelado, licenciatura ou tecnologia pode ser totalmente a distância. No caso da formação de professores, os cursos devem ser oferecidos apenas nos formatos presencial ou semipresencial (híbrido), com parte das atividades obrigatoriamente realizada em escolas e outros espaços educativos.

— Esse novo marco regulatório do MEC representa um ganho enorme para assegurar que os professores cheguem às escolas mais bem-preparados e confiantes. Além de trazer um grande avanço em termos de qualidade, ele corrige distorções como a proliferação de cursos 100% a distância, que frequentemente deixavam lacunas na vivência prática do professor — destaca Jorge Augusto Feldens, diretor da Faculdade Instituto Ivoti.

Com mais de um século de atuação na formação de professores, a instituição sempre priorizou a presencialidade e o incentivo às práticas reais entre seus alunos. Agora, diante de um mercado de trabalho cada vez mais receptivo, Feldens identifica um momento ideal para quem pensa em investir nessa carreira. A seguir, entenda por que a formação de professores atravessa uma das fases mais positivas das últimas décadas no Brasil e como a proposta da Faculdade Instituto Ivoti contribui para a empregabilidade dos aspirantes a docente.

Formação prática e conectada à realidade

Desde o início do curso, a prática presencial coloca o estudante de licenciatura em contato direto com a realidade da sala de aula. Assim, ao participar do cotidiano escolar, o futuro professor desenvolve habilidades essenciais como gestão de classe, interação com alunos e colaboração com outros docentes. Ou seja, aspectos que nenhum livro ou aula teórica poderia transmitir por completo. Essas experiências permitem aplicar o que se aprende na faculdade, refletir sobre a prática docente e aprimorar métodos com apoio de professores experientes. Além disso, as novas diretrizes alinham os currículos às demandas da Educação Básica, incluindo as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o uso de tecnologias e a inclusão. Desse modo, a vivência prática torna a formação mais completa, conectada à realidade das escolas e significativa para quem escolhe esse caminho profissional.

Demanda crescente por professores qualificados

O país vive um momento de alta demanda por docentes, impulsionada por fatores como a expansão da Educação Básica, a criação de escolas de tempo integral e a ampliação de currículos bilíngues. Ao mesmo tempo, muitos professores experientes estão se aposentando, especialmente na rede pública. Essa combinação abre inúmeras oportunidades para novos profissionais devidamente preparados. A valorização da qualidade de ensino também contribui para esse cenário, uma vez que tanto os gestores quanto as famílias dos alunos têm buscado professores com formação mais sólida, capazes de gerar impacto real na aprendizagem.

Experiência profissional desde a graduação

Durante o curso, o estudante tem várias oportunidades de vivência profissional. Os estágios supervisionados, as práticas pedagógicas e iniciativas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) inserem o licenciando em escolas reais, sob orientação de docentes experientes. Essas práticas desenvolvem segurança, autonomia e capacidade de adaptação ao ambiente escolar. Desde os primeiros semestres, é possível atuar em projetos de extensão, monitorias ou em posições de auxiliar de ensino — um diferencial que fortalece o início da trajetória profissional.

Incentivos para cursar licenciatura

Há diversos programas governamentais e institucionais que facilitam o acesso à formação docente, como bolsas de estudo e financiamentos estudantis. Além do apoio financeiro, muitos programas, como o já citado Pibid, permitem que o estudante atue em escolas durante o curso, recebendo bolsa e experiência prática ao mesmo tempo. Com a alta demanda por professores, muitos licenciandos já começam a trabalhar nos primeiros semestres, construindo desde cedo uma carreira pautada em propósito e aprendizado contínuo.

Alta empregabilidade e reconhecimento profissional

Para quem conclui a licenciatura, o cenário atual é favorável. Isso porque há ampla oferta de vagas em escolas públicas e privadas, além de políticas de valorização que incluem planos de carreira mais estruturados e incentivos para atrair novos docentes. Hoje, portanto, o professor encontra mais estabilidade, reconhecimento e possibilidades de crescimento do que em períodos anteriores, tornando a carreira uma escolha segura e socialmente necessária.

Como a demanda por professores é muito alta, muitos estudantes nem precisam esperar até o final do curso para começar a atuar. Já nos primeiros semestres, é comum que sejam contratados por escolas como monitores ou auxiliares de ensino. Na Faculdade Instituto Ivoti, mais de 90% dos estudantes de licenciatura já se inserem no mercado desde o início da graduação.

Uma carreira de futuro e impacto social