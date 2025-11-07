Missão na Espanha inspira jovens na retomada do RS 

Estudantes participam de intercâmbio promovido pelo programa Partiu Futuro Reconstrução. Andressa Dorneles / Divulgação

Cinco jovens gaúchos retornaram ao Estado, após participarem de atividades sobre reconstrução social e climática na Espanha. A missão internacional, que aconteceu entre os dias 20 e 28 de outubro, integrou o Partiu Futuro Reconstrução , programa do governo do Rio Grande do Sul que oferece formação profissional e inserção no mercado de trabalho por meio da entidade qualificadora Demà.

Com uma programação que passava por Barcelona e Valência — cidades que são referência em projetos urbanos e que também enfrentaram desafios climáticos recentemente — três estudantes de Porto Alegre e dois de Canoas, entre 15 e 19 anos, acompanharam debates sobre juventude e inovação, além de se reunirem com lideranças e especialistas.

Programação de Barcelona

O engenheiro em ecossistemas de inovação Josep Piqué, idealizador do projeto que tornou o Distrito 22@ referência internacional, acompanhou a primeira etapa da missão em Barcelona. O consultor, que mantém cooperação com o Rio Grande do Sul, falou com os jovens sobre a importância de conectar instituições e comunidade para fortalecer o planejamento urbano.

Além das atividades com especialistas, os estudantes também trocaram experiências com jovens espanhóis que enfrentaram eventos climáticos semelhantes ao do Estado.

— Poder contar o que enfrentei durante a enchente e ouvir histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo reforçou o quanto a juventude tem um papel essencial na reconstrução — diz a participante, Monica Letícia da Rosa Schmidt, 19 anos, de Canoas.

Visitas em Valência

Na segunda etapa da viagem, os jovens percorreram as áreas afetadas pela catástrofe DANA — fenômeno conhecido como Depressão Isolada em Níveis Altos, que provocou chuvas intensas em 78 cidades espanholas, causando a morte de 236 pessoas — em Valência. Os estudantes conheceram projetos como a Fundació Horta Sud, que engajou mais de mil jovens em ações para auxiliar as vítimas do ocorrido.

— Eu voltei com uma mala cheia de aprendizados sobre resiliência, empatia e sustentabilidade. Muita coisa mudou na minha vida após ouvir essas histórias, e quero repassar isso a outros gaúchos — destaca Vitor Eduardo Moraes dos Santos, 16 anos, de Canoas.

Reconhecimento internacional

Ainda na Espanha, no dia 25 de outubro, os estudantes receberam, durante um jantar oficial, o Certificado de Jovem Embaixador, concedido pela entidade qualificadora Demà em reconhecimento à participação na jornada internacional. O diretor da Demà, Vinicius Ribeiro, aproveitou a oportunidade para reforçar a importância da ação.

— Nosso Estado viveu algo sem precedentes, mas temos um povo que soube se reerguer. Esses jovens são fruto dessa força, dessa esperança que vem de lares amorosos e resilientes. O intercâmbio foi uma oportunidade extraordinária que impacta não só os participantes, como milhares de jovens ligados à instituição. Que essa experiência siga inspirando, multiplicando sonhos e mostrando que, com trabalho, vontade e coragem, tudo é possível — enfatizou.

A missão integrou as ações do Governo do RS voltadas à formação profissional e à reconstrução social – com foco em resiliência, sustentabilidade e justiça climática – após as enchentes de 2024. Durante o intercâmbio, o vice-governador, Gabriel Souza, e o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, acompanharam as atividades e falaram sobre a importância da primeira edição.