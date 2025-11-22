Experiência antes da graduação: AMF oferece imersões práticas para futuros alunos 

Campus da AMF integra estudo, empresas e vida cultural. Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) / Divulgação

A Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026. Localizada no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, em Restinga Sêca, na região central do Estado, a instituição oferece oito cursos de graduação presenciais: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gastronomia, Hotelaria, Ontopsicologia, Pedagogia e Sistemas de Informação.

Reconhecida pela proposta de formação humanista, a AMF mantém nota máxima — conceito 5 — na avaliação de renovação de recredenciamento institucional pelo Ministério da Educação (MEC).

– A infraestrutura da faculdade me fez escolher a AMF. As salas de aula, o auditório, a biblioteca — tudo nos inspira a crescer e a estudar. Além disso, o corpo docente faz muita diferença. Temos aulas com professores que atuam no mercado e trazem experiências reais do dia a dia. Vejo que essa nota máxima reflete o trabalho da instituição – destaca a colaboradora do Setor Comercial da AMF e aluna do curso de Bacharelado em Administração, Júlia Alves.

Conheça os diferenciais que fazem a AMF se destacar no mercado:

1. Metodologia FOIL

A AMF adota a Metodologia FOIL (Formação Ontopsicológica Interdisciplinar e Liderística) como base de todos os cursos. Com cinco pilares fundamentais — estudo, trabalho, alta moralidade, ciência ontopsicológica e internacionalidade —, o método estimula o protagonismo do aluno por meio de disciplinas práticas que envolvem oratória, planejamento de projetos e visitas técnicas organizadas pelos próprios estudantes. O resultado é uma formação sólida, voltada ao crescimento pessoal, profissional e social.

– A faculdade nos ajuda a desenvolver a liderança e a visão de futuro justamente pelos desafios que enfrentamos ao longo da trajetória acadêmica. Desde o primeiro semestre, somos estimulados a colocar a teoria em prática, a nos testar, a errar e a aprender. É nesse processo que crescemos: absorvendo conhecimento, nos conhecemos e desenvolvemos cada vez mais a nossa capacidade de liderança. Cada desafio e cada pergunta em sala de aula nos ajudam a descobrir quem somos e a fortalecer a vontade de evoluir e ir além – afirma Júlia.

2. O Recanto Maestro

O campus da AMF está localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, um ecossistema que integra estudo, empresas e vida cultural, favorecendo uma aprendizagem conectada à prática desde o primeiro semestre. Nesse ambiente, o conhecimento acadêmico se alia à vivência profissional, permitindo que os alunos aprendam fazendo e desenvolvam competências aplicáveis ao mercado de trabalho.

O grande diferencial está no uso do próprio ecossistema como campo de prática. O Hotel Capo Zorial, por exemplo, funciona como hotel-escola, com rotinas reais de recepção, governança e eventos. O Restaurante Colibri atua como restaurante-escola, onde os estudantes vivenciam a gestão de cozinha, serviço e experiência gastronômica. Já as Termas Romanas acolhem projetos de hospitalidade, gestão e eventos, ampliando o contato com operações reais.

A vida universitária é complementada por uma infraestrutura completa e segura. A Casa do Estudante oferece moradia moderna e acessível, promovendo integração e convivência entre os universitários. O campus conta ainda com segurança 24 horas, academia, mini mercado, farmácia, núcleo de esportes, restaurantes e diversas opções de lazer e cultura.

3. Projeto Sinta-se AMF

O projeto Sinta-se AMF oferece uma vivência completa da experiência universitária. A iniciativa aproxima estudantes do Ensino Médio da realidade acadêmica, profissional e pessoal proporcionada pela Antonio Meneghetti Faculdade, convidando-os a conhecer de perto a proposta humanista da instituição e o ecossistema do Recanto Maestro.

Durante o evento, os participantes exploram o campus, conhecem os cursos, conversam com professores e vivenciam atividades práticas. Como as aulas reais dos cursos que os alunos escolherem, guias de carreira e testes vocacionais, entre outras atividades. O Sinta-se é dividido em 3 etapas onde o aluno acessa um podcast com temas e assuntos de sua geração, o Sinta FY (For You). A etapa Sinta-se Experience, onde entre dois a três dos melhores alunos de cada escola vivenciam dois dias imersivos no Recanto Maestro e o Sinta-se Pre College, onde a sua escola participa com a turma toda.

– Participei do Sinta-se AMF há dois anos, quando ainda estava no Ensino Médio e cheia de dúvidas sobre o que cursar e onde estudar. O projeto me ajudou a encontrar respostas, muito pelo acolhimento da equipe e pela oportunidade de conhecer o campus, conversar com professores e entender na prática o que é viver em uma faculdade. Foi uma experiência transformadora. Na hora, percebi que aqui era o meu lugar – relembra Júlia.

Inscreva-se no vestibular

A AMF conta com diferentes modalidades de ingresso. Na prova agendada, o candidato escolhe a data e o horário da avaliação diretamente com a equipe do vestibular. Já na modalidade Enem, é possível utilizar a nota obtida no exame nacional, conforme critérios divulgados nos canais oficiais da instituição.

A faculdade também oferece bolsas e programas especiais. A Bolsa Militar concede 35% de desconto a militares da ativa, da reserva, e seus dependentes diretos, mediante comprovação. A Bolsa Sênior oferece até 40% para candidatos com 40 anos ou mais, válida para primeira ou segunda graduação. Já a Bolsa Identidade Jovem é destinada a alunos da AMF e concede 40% de benefício, prioritariamente a quem cursa cinco ou seis disciplinas no semestre. Além disso, há possibilidades de Transferência e Ingresso de Diplomado, com análise individual de histórico e entrevista.