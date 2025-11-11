Educação infantil ganha prédio contemporâneo e sustentável 

Novo edifício no bairro Três Figueiras contempla 27 mil metros quadrados. Colégio Farroupilha / Divulgação

Colégio Farroupilha inaugurará, em fevereiro de 2026, um complexo de 27 mil metros quadrados em frente à sede atual, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. O investimento de R$ 200 milhões contempla a construção de uma área de convivência, com livraria, papelaria e café. Além disso, o aporte possibilitou a criação de um túnel subterrâneo, que garante a segurança de deslocamento, e a concepção do novo prédio da Educação Infantil, com três andares de estacionamento – dois deles já em funcionamento desde o início de 2025.

A inauguração coincidirá com a celebração dos 140 anos da instituição, que é mantida pela Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858), e gerará 32 novas vagas para professores, auxiliares e agentes de limpeza.

Confira três destaques da expansão do Colégio Farroupilha:

1. Infraestrutura diferenciada

O novo edifício contemplará três pavimentos com 22 salas de aula, cada uma equipada com piso aquecido, varanda com deque e gramado particular. O prédio contará ainda com três andares de estacionamento e um rooftop que abrigará chafariz com água aquecida, ponte de cordas e uma minicidade com restaurante, pet shop, posto de gasolina e clínica médica.

Todos os espaços foram projetados com intenção pedagógica, incluindo a cozinha de lama, o minianfiteatro e a casa na árvore. Internamente, há playground para uso em dias de chuva ou frio intenso, além de uma horta que será cuidada pelas próprias crianças e fornecerá os alimentos que elas consumirão.

– Priorizamos o investimento na primeira infância, que é a fase mais importante do desenvolvimento humano – afirma a diretora-geral do Colégio Farroupilha, Marícia Ferri.

2. Comprometimento com a sustentabilidade

O Colégio Farroupilha destaca que o novo edifício foi projetado para receber duas certificações internacionais: LEED Platinum, voltada para construções verdes e sustentáveis, e WELL, que reconhece ambientes planejados para promover saúde e bem-estar. Para isso, o projeto priorizou o menor impacto ambiental possível durante a construção, além da redução da geração de resíduos e da maior eficiência no andamento das obras.

– Um dos diferenciais é o sistema de filtragem de ar, que garante mais qualidade e menor risco de infecções. O pátio central funcionará como uma chaminé de ar quente, promovendo refrigeração natural. Já o sistema de reuso de água do novo prédio é um dos mais avançados em tratamento de efluentes em empreendimentos, com estação compacta e de alto rendimento, que fornecerá água de reuso para irrigação, limpeza e vasos sanitários, onde não é necessária a potabilidade – explica o presidente da ABE 1858, Christian Voelcker.

3. Turno integral e metodologia Cambridge

Com a ampliação, o Colégio Farroupilha passa a oferecer turmas de tempo integral na Educação Infantil. O projeto Farroupilha Integral Early Years é voltado para crianças de 3 a 5 anos, das 8h30 às 16h, alternando momentos de brincadeiras, alimentação, rodas de conversa, projetos de pesquisa e atividades pedagógicas baseadas na metodologia Cambridge International Education, desenvolvida pelo departamento de qualificação educacional da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.