Descubra como escola gaúcha forma hábitos saudáveis desde os primeiros anos 

Estratégia alimentar deve combinar frutas, fonte de energia e fonte de proteína, diz nutricionista. Educação Adventista / Divulgação

Construir hábitos saudáveis na escola é uma das principais formas de mantê-los ao longo da vida adulta. Isso é o que mostra um estudo divulgado no Journal of the American College of Cardiology (JACC) . De acordo com a pesquisa norte-americana, a introdução de uma rotina saudável desde a educação primária é mais eficaz do que intervenções em estágios posteriores.

Por mais que o ideal seja introduzir hábitos saudáveis ainda na infância, na prática, o consumo de ultraprocessados tem começado cada vez mais cedo. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil ( ENANI ), alimentos ultraprocessados já representam quase 25% das calorias consumidas por crianças de até cinco anos. Nesse contexto, iniciativas que unem aprendizado e alimentação equilibrada, como as promovidas pela Educação Adventista, se tornam cada vez mais fundamentais.

— A Rede Adventista entende que a educação vai além da sala de aula. Nesse sentido, cuidar da saúde física faz parte do desenvolvimento completo dos alunos. Por isso, a gente acredita em um corpo saudável, que irá favorecer a clareza mental, o equilíbrio emocional e também a comunhão espiritual — explica a diretora de educação da Rede Adventista, Mariangela Borges Velleda.

Abaixo, a professora de educação infantil, Raquel Scarabelot, e a nutricionista da Educação Adventista, Merlen Grellert, compartilham como a unidade escolar se tornou um espaço de transformação alimentar e de formação de valores.

Por que é essencial formar hábitos alimentares saudáveis desde a infância?

Merlen Grellert — Os hábitos alimentares saudáveis na infância promovem o crescimento e desenvolvimento adequado durante esse primeiro período de vida e auxilia na prevenção de doenças crônicas na vida adulta. Além disso, esses hábitos consolidados enquanto crianças tendem a perdurar na vida adulta, prolongando os efeitos benéficos de uma alimentação saudável na vida do indivíduo.

De que maneira a alimentação influencia a concentração, a disposição e o rendimento escolar?

Merlen Grellert — A alimentação pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo de forma positiva, como também, negativa, a depender do tipo de alimentos consumidos. Por exemplo, através do consumo diário de frutas, legumes e verduras, cereais integrais, feijões e oleaginosas. Com esses alimentos, as crianças conseguem obter boas fontes de vitaminas (A, C e complexo B), assim como minerais (zinco, ferro, iodo), fibras, antioxidantes e gordura (ômega 3). Nutrientes que auxiliam na saúde cerebral e no sistema nervoso, além de evitar deficiências que podem impactar o aprendizado.

O que não pode faltar em uma lancheira equilibrada?

Merlen Grellert — É importante lembrar de sempre enviar na mochila do aluno uma garrafinha com água e uma fruta ou vegetal cru (uma porção pequena, palitinhos de cenoura, grãos de uva, maçã pequena, banana picada etc). Além disso, a refeição pode ser complementada com um alimento que é fonte de energia, como pão, bolo, bolacha simples e uma fonte de proteína — opções como queijo, ovo, iogurte, patês caseiros, nozes e castanhas). Em resumo, uma boa estratégia é variar três grupos, combinando fruta, fonte de energia e fonte de proteína, sem esquecer a garrafinha com água.

Quais são os principais erros cometidos ao montar a lancheira das crianças?

Merlen Grellert — Frequentemente é possível observar nas lancheiras dos alunos alimentos processados e ultraprocessados (salgadinhos, biscoitos, chocolates, sucos industrializados). Embora sejam práticos, eles não contribuem para a saúde cognitiva dos pequenos, prejudicando a concentração no período de aula e atrapalhando a adesão ao consumo dos alimentos benéficos à saúde cerebral.

Por isso, o uso frequente desse tipo de comida, além de tornar a alimentação carente de nutrientes importantes para o desenvolvimento cerebral, ainda pode contribuir com o desenvolvimento da obesidade. A doença, por sua vez, vem acompanhada de outros fatores que dificultam a concentração e aprendizado, como, por exemplo, a apneia do sono (em que a criança ao não dormir bem, tem sono ao longo do dia, resultando em uma dificuldade de concentração).

Como surgiu o projeto Cores da Alimentação da Educação Adventista?

Raquel Scarabelot — O tema hábitos saudáveis é constantemente trabalhado no Projeto “Cores na Alimentação Saudável”, em que a turma de Educação Infantil de 3 anos, aprende de forma lúdica e vivencial sobre novos alimentos. Isso possibilita que as crianças compreendam, desde cedo, a importância de cuidar do corpo e fazer boas escolhas alimentares.

Entre os diferentes formatos das aulas, a seleção de músicas e histórias, além da participação de rodas de conversa e atividades práticas, ajudam a despertar o interesse e o prazer em experimentar diversos alimentos, em especial, frutas e legumes. A dinâmica é simples: cada criança sorteia uma cor e escolhe uma fruta ou legume que a represente, fazendo com que as crianças demonstrem os alimentos escolhidos e falem sobre suas características em um momento de degustação.



Quais foram as principais mudanças percebidas na rotina das crianças que participaram do projeto Cores da Alimentação?

Raquel Scarabelot — Entre os benefícios podemos mencionar diversas mudanças percebidas desde a adoção do programa. Entre elas, percebemos como muitos alunos que, inicialmente recusavam frutas, passaram a experimentá-las com curiosidade e alegria. O lanche se tornou mais colorido e saudável, e as conversas sobre a importância das “vitaminas”, de “fortalecer o corpo” e também “comer bem para crescer forte” começaram a surgir espontaneamente no dia a dia.

Os pais e responsáveis perceberam mudanças na rotina alimentar das crianças?

Raquel Scarabelot — Um dos momentos mais marcantes do projeto foi compartilhado por uma mãe que contou uma história adorável. Ela não conseguia fazer com que seu filho consumisse feijão, mas inspirada pelas atividades, ela decidiu preparar cupcakes de feijão para enviar à escola. Para a surpresa dela, o menino não só experimentou, como devorou o cupcake com os colegas de classe.

Após a degustação, as crianças se surpreenderam ao descobrirem que os cupcakes eram de feijão. Atitudes como essa mostram como o projeto ultrapassou os muros da escola, inspirando as famílias a encontrarem novas formas de incentivar uma alimentação saudável em casa.

Como a escola pode atuar junto às famílias para incentivar escolhas mais saudáveis

Merlen Grellert — O ambiente escolar contribui com a família para o desenvolvimento dos hábitos alimentares de diferentes maneiras. Na Educação Adventista a alimentação saudável permeia todas as disciplinas como um tema transversal. É possível observar o tema em diferentes momentos nos livros didáticos, como uma estratégia para o ensino de matemática, de português etc. Feiras de Iniciação Científica voltadas ao tema despertam curiosidade e geram conhecimento a respeito do assunto. Durante esse ano muitas das nossas unidades usaram a alimentação como objeto de estudo.

Além disso, hortas escolares, estão disponíveis para as séries iniciais, contribuindo para o aprendizado sobre a origem dos alimentos e despertando a curiosidade para o conhecimento e experimentação. Assim como, as aulas de culinária experimental que tem o mesmo objetivo, o contato mais próximo com alimento.

Quais são as outras iniciativas feitas no Adventista?

Mariangela Borges Velleda — Existem diversas iniciativas na escola que incentivam práticas mais saudáveis como é o caso do “dia da fruta”, em que as professoras incentivam os alunos a trazerem alimentos saudáveis em suas lancheiras. A cantina deve seguir a legislação vigente que proíbe a comercialização de alimentos que promovem a obesidade, como por exemplo, refrigerantes, balas, alimentos fritos, sucos industrializados, entre outros. E deve ter a disposição frutas, sucos naturais ou integrais, alimentos produzidos na própria cantina ao invés dos ultraprocessados. Para tanto, esses espaços, embora terceirizados, recebem fiscalização periódica para garantir o cumprimento dessas normas.