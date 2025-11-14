Conheça os três novos cursos de graduação da UCPel

UCPel combina teoria com práticas essenciais desde o início dos cursos. UCPel / Divulgação

A expertise de uma instituição de Ensino Superior acompanha o formando ao longo de toda sua trajetória profissional. Com 65 anos de tradição e nota 5 no conceito do Ministério da Educação (MEC), a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com as inscrições abertas para o Vestibular 2026. São 29 cursos presenciais, semipresenciais e a distância (EAD) nas áreas de Saúde, Gestão e Negócios, Direito e Humanidades, Comunicação e Tecnologia, Arquitetura e Engenharia.

Neste ano, a UCPel também oferece três novos cursos: Fonoaudiologia, Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial. As graduações surgem como uma resposta a demandas regionais, nacionais e internacionais, com foco em qualificação e impacto social duradouro na comunidade.

Em entrevista, o superintendente de Comunicação e Marketing da UCPel, Cleiton Decker, dá mais detalhes sobre os novos cursos.

Quais os diferenciais da UCPel no Ensino Superior?

A UCPel foi a primeira universidade do interior do Rio Grande do Sul. Com 65 anos de existência, já formou aproximadamente 60 mil profissionais que, hoje, atuam em diferentes localidades do Brasil e do mundo. São técnicos, pesquisadores, docentes e empreendedores que têm utilizado a visão e a missão da UCPel para impactar vidas e solucionar problemas. Somadas a isso, as atividades de alunos e professores dos cursos da área da Saúde transformam vidas por meio de mais de um milhão de atendimentos e 75 projetos de extensão.

O que motivou a universidade a agregar três novos cursos no portfólio da graduação?

A decisão de investir nessas áreas vem da própria vocação da instituição, que está naturalmente alinhada a uma pesquisa de mercado que apontava para a oferta de cursos dessas naturezas. As graduações em Fonoaudiologia e Nutrição surgem para integrar a grande área da Saúde na UCPel, desenvolvendo ainda mais a visão inter e multidisciplinar que o profissional do setor precisa ter. Já o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial nasce com a perspectiva de tendências do mundo atual, oportunizando uma visão bastante abrangente e consistente das novas tecnologias e das possibilidades que elas trazem a partir do trato e da utilização da inteligência artificial.

Quais são as especificações de cada um dos novos cursos?

O curso de Nutrição tem 40 vagas semestrais em turno noturno, com 4 mil horas de duração e mínimo de 10 semestres de integralização. A modalidade semipresencial amplia o acesso à formação de qualidade, combinando práticas presenciais em laboratórios, estágios e extensão com atividades mediadas pelo Campus Digital da UCPel – ambiente virtual inovador que integra tecnologia e aprendizagem ativa.

A Fonoaudiologia também oferece 40 vagas em turno noturno, com 4 mil horas e duração mínima de 10 semestres. O curso na modalidade presencial prepara profissionais para atuar na promoção, prevenção, diagnóstico e reabilitação dos distúrbios da comunicação humana, tais como a voz, a audição, a linguagem, a fala e a deglutição. O currículo articula teoria e prática desde o início, com estágios supervisionados em Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP).

Por fim, a formação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial dispõe de 30 vagas semestrais em turno noturno, com 3 mil horas e mínimo de oito semestres de integralização. A proposta curricular forma profissionais capazes de analisar grandes volumes de dados e desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial, aprendizado de máquina, big data, mineração de dados e automação inteligente. O curso une teoria e prática em ambientes tecnológicos avançados e está integrado ao ecossistema do Pelotas Parque Tecnológico. Com isso, a UCPel busca preparar profissionais que dominem as ferramentas digitais e compreendam seus impactos éticos, sociais e humanos.

Qual perfil de cidadão a UCPel se dedica a formar?

Além do desenvolvimento das competências técnicas dos estudantes de diferentes cursos, a UCPel busca desenvolver competências que contribuam para a formação ética e humana dos estudantes. Em paralelo, a proposta pedagógica da instituição desenvolve a visão inovadora e empreendedora dos alunos. Tudo isso se materializa por meio de disciplinas, atividades complementares, projetos de pesquisa e extensão, voluntariado, incubadora tecnológica e diversos espaços de prática que concentram a oferta de serviços dedicados a atender à comunidade mais carente da região.

Hoje, como a universidade democratiza o acesso ao Ensino Superior no Brasil?