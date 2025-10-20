Graduação ainda é um diferencial no mercado de trabalho? 

O ensino superior impulsiona carreiras e oportunidades. Cherryandbees / AdobeStock

Ingressar e concluir uma graduação pode ser o caminho para mudar de vida e se destacar no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Conforme a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a renda de um estudante com diploma de graduação no país é 46,5% superior à média nacional.

Seja para alcançar a carreira dos sonhos ou empreender, a educação superior é a porta de entrada para formar cidadãos preparados para lidar com um mundo em transformação. Para a coordenadora pedagógica do Colégio Sinodal em São Leopoldo, Merlinde Piening Kohl, é no ensino superior que os estudantes conseguem aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades que podem ajudar no avanço social e econômico de uma nação.

— Realizamos uma Feira de Profissões que reúne universidades e profissionais para compartilhar suas trajetórias e destacar a importância da formação. Sempre reforçamos a necessidade da formação continuada — não apenas cursar a graduação, mas seguir depois com uma pós-graduação — afirma.

Atuando com estudantes desde a educação básica até o ensino médio, Merlinde acredita que cada vez mais o ensino superior precisa conversar com quem está na base e compreender as demandas dos estudantes que buscam cursos alinhados às exigências do mundo moderno. E, para os alunos, a coordenadora pedagógica do Colégio Sinodal ressalta que, tão importante quanto definir qual curso quer cursar, é escolher uma universidade que forneça educação de qualidade.

— Eu percebo que o mercado está carente de bons profissionais. Temos muitos com um conhecimento mais raso, básico. Sinto que falta aquele conhecimento específico e aprofundado, que você pode confiar. É preciso que o estudante pesquise e encontre universidades que forneçam um ensino verdadeiramente completo.

Compromisso com a educação

Com 56 anos de história, a Unisinos oferece uma formação integral que prepara estudantes para a sociedade e o mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que investe e inovações para atender as mais diversas demandas do mercado. A universidade conta com mais de 70 cursos de graduação presencial. Neles, os estudantes são convidados a serem protagonistas das suas próprias trajetórias.

— A educação é o principal caminho para que as pessoas transformem suas vidas e os espaços que habitam. Por isso, é essencial que as instituições se reinventem para atender as diferentes demandas dos estudantes que fazem parte do ambiente acadêmico — explica o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos, Gustavo Borba.

Para ele, o ensino superior é um lugar de transformação social e, também, do futuro do país, visto que são nestes ambientes que as dúvidas são geradas, criando um ambiente de colaboração e inovação.